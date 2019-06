Aktien Schweiz schließen fester - Fed sorgt für neues SMI-Rekordhoch

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Gewinnen hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Donnerstag den Handel beendet. Zunächst hatte der SMI bei 10.063 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Allerdings bröckelten die Aufschläge bis zum Handelsende wieder ab und der SMI rutschte unter die 10.000er-Marke zurück. Grund war die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Streit zwischen den USA und dem Iran. Dieser hat eine US-Drohne abgeschossen, was von den US-Streitkräften bestätigt wurde. US-Präsident Donald Trump reagierte auf Twitter mit der Aussage: "Der Iran hat einen sehr großen Fehler gemacht". Der Franken legte im Tagesverlauf kontinuierlich zu.

Zunächst trieb die Aussicht auf Zinssenkungen durch die US-Notenbank den Markt an. Nachdem im Verlauf der Woche die Europäische Zentralbank (EZB) für den Fall eines anhaltend schwachen Ausblicks auf die jeweiligen Umstände zugeschnittene geldpolitische Maßnahmen in Aussicht gestellt hatte, zog am Vortag die US-Notenbank nach.

Marktteilnehmer sprachen von eindeutigen Signalen für eine baldige Zinssenkung . Ob ein solcher Schritt jedoch bereits bei der Sitzung im Juli erfolge, sei unklar. Die Fed sprach nun nicht mehr davon, dass sie in Bezug auf Zinsänderungen "geduldig" sein werde, womit sie bisher eine neutrale Haltung signalisiert hatte. Die Aussagen der US-Notenbank unterstrichen den Willen, für billiges Geld zu sorgen, die Inflation zu treiben und die Konjunktur zu "pushen", sagte Robert Rethfeld von Wellenreiter-Invest.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 9.979 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 43,37 (zuvor: 39,2) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten zeigten sich erneut die Luxusgüter-Hersteller Swatch und Richemont mit Gewinnen. Sie profitierten weiterhin von der Aussicht auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China, mit dem geplanten Treffen zwischen US-Präsident Trump und Chinas Präsident Xi Jinping auf dem G20-Gipfel kommende Woche. Die Swatch-Aktie war mit einem Aufschlag von 2,2 Prozent Tagesgewinner im SMI, Richemont gewannen 0,2 Prozent. Dazu kamen guten Daten zum Schweizer Uhren-Absatz im Mai.

Für die Roche-Aktie ging es um 0,6 Prozent auf 280,65 Franken nach oben. Die Deutsche Bank hat die Aktie auf "Buy" von "Hold" nach oben genommen und das Kursziel um 30 auf 320 Franken erhöht. Die Analysten sind der Ansicht, dass Roche den Druck von Generika-Seite besser handhaben kann als viele Anleger befürchten. Das innovative Portfolio und die Pipeline dürften auf lange Sicht kräftige Renditen abwerfen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 20, 2019 11:41 ET (15:41 GMT)