DOW JONES--Mit einem kräftigen Aufschlag hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Eine deutliche Erholung bei den Technologie-Werten führte dabei den SMI nach oben. Dieser legte um 1,0 Prozent auf 14.818 Punkte zu. So hatte der technologielastige Nasdaq-100-Index am Vortag zwar 0,6 Prozent niedriger geschlossen, im Tagestief hatte er jedoch schon fast 5 Prozent verloren. Bei den Technologie-Werten stiegen ABB um 3,0 Prozent, Logitech um 2,4 Prozent, VAT Group verbesserten sich um ebenfalls 2,4 Prozent und Inficon stiegen um 1,4 Prozent.

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Die Phase hoher Börsenvolatilität könnte sich noch eine Weile fortsetzen, hieß es. Auch die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze räume die grundsätzlichen Zweifel am Umfang und an der Rentabilität der KI-Investitionen nicht aus. Zusätzlichen Druck brachte der problematische Chiphandel: Nach Informationen der Financial Times hat Nvidia Abnehmer aufgefordert, keine Server mehr nach Malaysia, Singapur, Thailand und Indonesien zu liefern. Damit reagierte der Konzern auf verschärfte US-Exportkontrollen. Washington befürchtet, dass China über Südostasien Zugang zu modernen Nvidia-Chips erhält, die eigentlich von den Export-Beschränkungen erfasst sind.

Teilnehmer sprachen von einem insgesamt recht ruhigen Handel. Denn aufgrund des Thanksgiving-Feiertags waren die US-Börsen geschlossen. Am Freitag wird dort nur verkürzt gehandelt, weshalb sich einige US-Akteure schon in ein verlängertes Wochenende verabschiedet haben dürften.

Givaudan holten einen Teil ihrer Vortagesverluste wieder auf und stiegen um 0,9 Prozent. Die Europäische Union hatte Bußgelder gegen mehrere Duftstoff-Hersteller wegen Kartellbildung verhängt. Die höchste Strafe war dabei mit rund 252,4 Millionen Euro auf Givaudan entfallen. "Die Geldbußen sind höher ausgefallen, als dies nach unserer Einschätzung vom Markt erwartet worden war", so die Analysten von Bernstein. "Es ist jedoch positiv, dass der Großteil der Untersuchung nun abgeschlossen ist, was mehrere Jahre lang eine Belastung darstellte."

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Etwas eingebremst wurde der Markt von den recht geringen Aufschlägen bei den defensiven Index-Schwergewichten. So ging es für die Aktien von Nestle, Roche und Novartis lediglich um bis zu 0,8 Prozent nach oben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2026 11:42 ET (16:42 GMT)