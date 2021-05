Aktien Schweiz schließen freundlich - ABB führen SMI an

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Börse hat den zweiten Handelstag in Folge im Plus geschlossen. Nach der Feiertagspause knüpfte der Markt an die Gewinne vom Mittwoch an. Damit erholte sich der Markt im Gleichlauf mit den anderen europäischen Börsen und der Wall Street, wo es nach dem Inflationsschrecken wieder nach oben ging. Am Mittwoch waren US-Verbraucherpreisdaten erheblich höher ausgefallen als erwartet und hatten den Markt belastet. Doch Mitglieder der US-Notenbank versicherten, dass die Daten vorübergehender Natur seien und keine Abkehr von der lockeren Geldpolitik drohe. Auch die Fortschritte in der Impfkampagne sorgten für gute Stimmung. So haben die Kantone Genf, Zug und Wallis die Impfung für alle Personen ab 16 Jahren geöffnet.

Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 11121 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und ein -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 33,94 (zuvor: 36,91) Millionen Aktien.

Zykliker und Finanzwerte gehörten zu den Favoriten. So führten ABB den SMI an mit einem Plus von 2,6 Prozent. Unter den Finanzwerten lagen Swiss Re (+1%) und Credit Suisse (+0,9%) vorne.

Demgegenüber blieben die Aufschläge bei den Indexgiganten moderater. Nestle steigerten sich um 0,4 Prozent, Novartis um 0,6 Prozent und Roche um 0,8 Prozent.

Die gut gelaufenen Swatch-Papiere waren mit minus 0,7 Prozent einziger Verlierer im SMI. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn 20 Prozent im Plus, der SMI lediglich 3 Prozent.

