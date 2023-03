Aktien Schweiz schließen freundlich - ABB mit Rückkauf fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat den Freitag mit einer freundlichen Tendenz beendet. Im Blick standen Inflationsdaten aus der Eurozone und den USA, die zumnidest keine zusätzlichen Zinsängste weckten. So hat sich in den USA der Preisauftrieb weiter verlangsamt, wie der Preisdeflator in den Konsumausgaben zeigt. In der Eurozone entsprach die Inflationsrate den Prognosen. Gestützt wurde die Stimmung auch von neuen Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus China, die besser ausgefallen sind als erwartet. Teilnehmer beobachteten aber auch Käufe zum Quartalsende.

Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 11.106 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und 1 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 49,41 (zuvor: 56,49) Millionen Aktien.

ABB startet sein angekündigtes Aktienrückkaufsprogramm im Volumen von bis zu 1 Milliarde US-Dollar am 3. April. Auf Basis des aktuellen ABB-Aktienkurses entspricht dies maximal etwa 30 Millionen Aktien, wie ABB mitteilte. Leicht positiv werteten Händler die Ankündigung. "Das könnte ein Drittel des durchschnittlichen Tagesumsatzes ausmachen und die Aktien ständig unterstützen", sagte ein Händler. Die Aktie verteuerte sich um 1,8 Prozent.

Auch Lonza startet sein bereits angekündigtes Aktienrückkaufprogramm am 3. April. Es sollen Aktien im Wert von bis zu 2 Milliraden Franken zurückgekauft werden. Die Aktie legte um 0,7 Prozent zu.

Die UBS-Aktie baute die Erholung der vergangenen Tage aus und legte um weitere 1,4 Prozent zu. Credit Suisse gewannen 0,8 Prozent. Die Banken-Krise sei vorerst abgehakt, sagte ein Teilnehmer. Auch Versicherer lagen leicht im Plus.

Novartis liefen 0,5 Prozent aufwärts. Die Europäische Arzneimittel-Agentur hat eine positive Stellungnahme für das Medikament Entresto abgegeben. Die anderen beiden Schwergewichte Roche (+0,1%) und Nestle (+0,7%) lagen ebenfalls im Plus.

