Aktien Schweiz schließen freundlich - Defensivwerte vorn

ZÜRICH (Dow Jones)--Erneut mit einer freundlichen Tendenz hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Handel am Dienstag beendet. Dabei stützte der vorwiegend defensive Charakter der im Leitindex SMI vereinten Aktien. Teilnehmer warnten wegen der dritten Corona-Welle und der wieder verschärften oder verlängerten Schließungen in Deutschland, Frankreich und Italien. Für etwas Hoffnung sorgten die billionenschweren geplanten Infrastruktur-Investitionen in den USA.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 11.099 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 42,12 (zuvor: 45,14) Millionen Aktien. Roche gaben 1,7 Prozent ab. Hier belastete die Einstellung des Phase-III-Versuchs zu Tominersen, einem Mittel gegen die Huntington-Krankheit. Es sei wahrscheinlich nicht effektiv genug, vermuten die Analysten von Jefferies. Angesichts der Tatsache, dass das Medikament als großer Blockbuster gesehen wurde, sei dies ein großer Rückschlag.

Dagegen hat Novartis einen Studienerfolg mit einer Prostatakrebs-Therapie erzielt. Novartis will dieses Jahr Zulassungsanträge in der EU und in den USA stellen. Die Aktie gewann 1,2 Prozent. Auch andere defensive Werte wie Givaudan (+2 Prozent), Nestle (+1,7 Prozent) oder Swisscom (+2,3 Prozent) wurden gekauft.

Auch Profiteure der erneuten Lockdown-Verschärfungen waren gesucht - so etwa die Aktie der Online-Apotheke Zur Rose. Sie rückte um 8,6 Prozent vor. Sie profitierte zusätzlich von Kaufempfehlungen unter anderem durch Morgan Stanley. Dazu war der Nachrichtenfluss gut, so will sich Zur Rose über die vorhandenen Daten zu einem Technologieunternehmen wandeln.

Swatch waren mit minus 2,4 Prozent stärkster Verlierer im SMI; die Titel fielen den vierten Handelstag in Folge. Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie aber mit plus 14 Prozent gegenüber dem SMI (+3 Prozent) stark entwickelt, befördert von der starken Konjunktur im wichtigen Abnehmerland China.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2021 12:48 ET (16:48 GMT)