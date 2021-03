Aktien Schweiz schließen freundlich - Richemont mit Fantasie

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich am Montag von seiner freundlichen Seite gezeigt. Vorgaben von der Wall Street waren positiv, wobei allerdings dort vor allem Technologiewerte gesucht waren. Getrieben wurde der schweizerische Markt daneben auch von Unternehmensmeldungen. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 11.049 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 45,14 (zuvor: 127,77) Millionen Aktien.

Auffallend fest tendierten die Aktien von Richemont, sie legten um 3 Prozent zu. Dagegen notierten die Titel des Wettbewerbers Swatch wenig verändert. Die Analysten der UBS verwiesen auf eine Meldung in dem angesehenen Blog für die Luxusindustrie "Miss Tweed", demzufolge Richemont Kreisen zufolge im Januar ein informelles Angebot von Kering abgelehnt habe. Das Bar- und Aktienangebot zur Fusion soll Kering-CEO Francois-Henri Pinault direkt an den Richemont-Chairman und Großaktionär Johann Rupert gerichtet haben. Dies weckte die Fantasie der Anleger.

Der Pharmakonzern Roche hat in einer klinischen Studie mit dem Antikörper Tecentriq bei einer bestimmten Form von Lungenkrebs das wichtigste Ziel erreicht. Behandelte Patienten blieben nach einer Operation und Chemotherapie statistisch signifikant häufiger am Leben als unbehandelte, wie das Unternehmen mitteilte. Tecentriq wird schon in fünf Indikationen bei verschiedenen Formen von Lungenkrebs weltweit eingesetzt. Die Aktie gewann 2,1 Prozent.

Bankenwerte tendierten gegen den Trend leichter. Die Anleiherenditen in den USA gaben am Berichtstag etwas nach. Zudem litt die Branche unter den Turbulenzen in der Türkei, wo Staatschef Recep Tayyip Erdogan den Notenbank-Chef ausgewechselt hatte. Darauf gerieten die Lira und türkische Aktien unter massiven Druck. Credit Suisse fielen um 0,4 Prozent und UBS um 0,2 Prozent.

March 22, 2021 13:03 ET (17:03 GMT)