Aktien Schweiz schließen freundlich - Schwacher Franken hilft

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag europaweit mit einem Plus von einem halben Prozent weit vorne gelegen. Hilfreich war dabei, dass der Franken zu Euro und Dollar schwächelte, was Schweizer Exporte billiger macht. Ein positiver Impuls kam auch vom Anstieg des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der Schweiz. Er stieg im August wieder deutlich in den Expansion anzeigenden Bereich.

Der SMI verbesserte sich auf 10.189 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 45,45 (Montag: 45,98) Millionen Aktien.

Bei den Gewinnern des Tages fanden sich die beiden Pharmaschwergewichte Roche und Novartis mit Zugewinnen von 0,7 bzw 1,2 Prozent. Novartis profitierten dabei von einer Hochstufung auf "Overweight" und einer Kurszielerhöhung auf 101 von 93 Franken durch Morgan Stanley. Aktuell liegt der Kurs bei knapp 79 Franken.

Laut den Analysten ist der Kurs von Novartis wegen der verstärkten Konzentration des Marktes auf Umsetzungsrisiken und wegen Befürchtungen, dass das Wachstum ohne Unterstützung durch Fusionen oder Übernahmen zum Stillstand kommen könnte, um 20 Prozent relativ zu den Aktien der Vergleichsunternehmen gefallen. 2021 dürfte die Umsetzung aber Früchte tragen. Versteckte Ressourcen in der Entwicklungsphase spiegelten sich in der aktuellen Bewertung nicht wider.

Barclays hat unterdessen das Kursziel für Lafargeholcim auf 54 von 49 Franken erhöht und bleibt bei seinem "Overweight" für das Papier. Lafargeholcim zähle zwar zu den am stärksten von Covid-19 betroffenen Zementherstellern, dennoch habe sich der freie Cashflow im ersten Halbjahr 2020 verdreifacht. Die Umsetzung der Kosten- und Liquiditätseinsparungen sei eindrucksvoll, so die Analysten. Fusions- oder Übernahmeaktivitäten könnten den fehlenden Baustein für eine steigende Bewertung darstellen. Lafargeholcim gewannen 0,4 Prozent.

Für Richemont ging es um 1,2 Prozent nach oben. Hier dürften günstig ausgefallene Einkaufsmanagerdaten aus China, einem wichtigen Absatzmarkt für den Luxusgüterhersteller, geholfen haben.

Credit Suisse gaben um 0,3 Prozent nach. Nach Meinung der Analysten der UBS könnten die Gewinne der Credit Suisse unter der derzeitigen Schwäche des Dollar leiden, weil die Bank fast die Hälfte ihrer Einnahmen auf Dollarbasis erziele. Seit Ende Juni habe der Dollar zu Euro und Franken rund 5 Prozent an Wert eingebüßt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2020 11:43 ET (15:43 GMT)