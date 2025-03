Aktien Schweiz schließen freundlich - Swiss Life nach Zahlen Schlusslicht

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Mit einem Plus von 0,6 Prozent ist der Schweizer Aktienmarkt am Freitag im europäischen Vergleich hinterhergehinkt. Gesucht waren insbesondere konjunkturreagible Aktien, die im Leitindex SMI eher weniger stark gewichtet sind. Treiber der europaweiten Kauflaune war zum einen, dass in Deutschland das geplante milliardenschwere Schuldenpaket für Investitionen in die Infrastruktur wohl kommen wird. Zum anderen dürfte die leichte Bewegung in Sachen Waffenstillstandsverhandlungen in der Ukraine für etwas Zuversicht gesorgt haben.

Dazu kam am Nachmittag, dass sich die Kurse an der Wall Street sehr stark erholten, weil dort in letzter Minute ein Regierungsstillstand wohl wieder einmal verhindert wird, nachdem sich Republikaner und Demokraten auf ein Budget verständigten.

Der SMI legte auf 12.917 Punkte zu. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Logitech. Umgesetzt wurden 22,42 (Donnerstag: 20,67) Millionen Aktien.

Das als defensiv geltende Indexschwergewicht Novartis bremste mit einem Minus von 0,6 Prozent ebenso wie das Nestle-Papier, das 0,1 Prozent im Minus schloss.

An letzter Stelle rangierten Swiss Life mit einem Minus von 2,1 Prozent nach der Vorlage von Geschäftszahlen für 2024. Die sind laut den Analysten von Vontobel zwar solide ausgefallen, hätten die Erwartungen aber stärker übertreffen müssen, um die hohe Bewertung des Unternehmens zu rechtfertigen.

Tagesgewinner waren mit Partners Group (+3,5%) und UBS (+2,5%) Aktien von zwei Unternehmen, die als Profiteure des zuletzt gestiegenen Zinsniveaus gelten; zumal nun auch das Schuldenpaket in Deutschland kommen wird, das mit Auslöser des Zinserhöhungstrends war. Holcim gewannen 2,0 Prozent. Das Unternehmen dürfte von steigenden Infrastrukturausgaben in Deutschland profitieren.

March 14, 2025 12:54 ET (16:54 GMT)