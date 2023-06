Aktien Schweiz schließen gut behauptet - Kühne + Nagel vorn

ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Dienstag beendet. Die verhaltene Kauflaune wurde durch neue US-Daten zur Inflation angefacht, die sich gegenüber dem Höchststand des vergangenen Jahres mehr als halbiert hat. Mit 4 Prozent liegt sie zwar immer noch deutlich über dem Ziel der US-Notenbank, und die Kerninflation ohne Nahrungsmittel und Energie kommt nur langsam zurück. "Die Erwartungen verfestigen sich aber, dass die US-Notenbank die Zinserhöhungen nun erst einmal beendet", so ein Marktteilnehmer mit Blick auf die geldpolitische Entscheidung am Mittwoch. Gestützt wurde die Stimmung zudem von der Hoffnung auf weitere Stimuli in China.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 11.327 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 18,82 (zuvor: 64,09) Millionen Aktien. Angeführt wurde der SMI von Kühne + Nagel (+4,9%), die erstmals in dem Index vertreten waren, nachdem Credit Suisse im Gefolge der Übernahme durch die UBS ausgeschieden sind. Händler sprachen von Käufen durch indexabbildende Fonds.

Luxusgüterwerte profitierten von der Spekulation auf mögliche chinesische Stimulierungsmaßnahmen, nachdem in China mehrere Zinssätze gesenkt worden waren. Die vom Asiengeschäft abhängigen Werte Richemont und Swatch gewannen 2 bzw. 0,5 Prozent. Technologiewerte legten im Schlepptau der festen Nasdaq zu. Die Aktien dort liefen mit der Erwartung einer Zinspause nach oben. Auch Oracle sorgte mit nachbörslichen starken Geschäftszahlen am späten Montag für ein gutes Sentiment in dem Sektor. Logitech liefen um 1 Prozent nach oben und AMS gewannen 0,6 Prozent.

Meyer Burger fielen um 2,5 Prozent. Das Unternehmen droht mit einer Verlagerung der Produktion von Deutschland in die USA. Meyer Burger ist das einzige Unternehmen, das Solarzellen industriell in Europa fertigt. Abgebremst wurde der Markt von den Schwergewichten Nestle (-0,5%) und Novartis (-0,9%).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 13, 2023 11:42 ET (15:42 GMT)