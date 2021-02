Aktien Schweiz schließen gut behauptet - Lonza und Roche stützen

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag im europäischen Kontext gut geschlagen. Während es an den meisten Plätzen nach den jüngsten Kursgewinnen etwas nach unten ging, schloss der SMI gut behauptet. Er profitierte dabei von stabil im Markt liegenden, als defensiv geltenden Schwergewichten Nestle (unverändert) und vor allem Roche (plus 1,2 Prozent), die nach einem leichteren Start nachrichtenlos kontinuierlich zulegten und auf Tageshoch schlossen.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.804 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 33,42 (Montag: 38,2) Millionen Aktien.

Tagesgewinner waren Lonza. Sie reagierten mit einem Anstieg um 3,1 Prozent auf die Nachricht über den Verkauf der Chemiesparte für 4,2 Milliarden Franken an die Beteiligungsunternehmen Bain Capital Private Equity und Cinven. Die Analysten von Baader Helvea bezeichnen den Verkauf als "exzellent" für Lonza. Der Konsens und sie selbst hätten den Wert der Transaktion auf lediglich 3,0 bis 3,5 Milliarden Franken geschätzt.

Steil abwärts ging es für die AMS-Aktie (minus 7,1 Prozent). Der Osram-Mehrheitsaktionär hat im vierten Quartal bei Umsatz und bereinigter Gewinnmarge die für das eigene Geschäft angekündigten Ziele zwar erreicht; den Ausblick bezeichneten Marktteilnehmer aber als "enttäuschend". Daneben war von Gewinnmitnahmen bei dem Papier zu höre, das am Vortag noch von Konsolidierungsfantasie im Halbleitersektor profitiert hatte.

In der Spitzengruppe fanden sich auch Richemont (plus 0,9) Prozent, nachdem Citi die Aktie auf "Kaufen" erhöht hatte. Das Schmuckgeschäft dürfte nach der starken Erholung im zweiten Halbjahr 2020 im laufenden Jahr weiter auf Erholungskurs bleiben und 2021 mit einem Anteil von etwa 55 Prozent am Umsatz einen noch höheren Beitrag zum operativen Ergebnis beisteuern.

Positive Analystenkommentare in Gestalt höherer Kursziele sorgten für Rückenwind bei Zur Rose (plus 3,2 Prozent) und Zurich Insurance (plus 0,4 Prozent).

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2021 11:48 ET (16:48 GMT)