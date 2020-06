Aktien Schweiz schließen gut behauptet - Zur Rose erneut fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den Verlusten zum Wochenausklang ist am Aktienmarkt in der Schweiz am Montag nur eine verhaltene Kauflaune aufgekommen. Die Gewinne blieben aber begrenzt. Die Corona-Pandemie bereitet weiter Sorgen, da die Neuinfektionen in einigen Ländern, vor allem in den USA, deutlich ansteigen. Dem steht die Hoffnung auf weitere Lockerungsmaßnahmen und eine Erholung der Wirtschaft gegenüber. So will Großbritannien die Reisebeschränkungen weiter lockern und könnte in Folge Quarantäneregeln zunächst aussetzen. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.060 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 48,49 (zuvor: 59,84) Millionen Aktien.

Europaweit gesucht waren Bankenwerte mit der Hoffnung auf eine glimpfliche Entwicklung der Corona-Pandemie. Credit Suisse steigerten sich um 1,5 Prozent und UBS um 0,7 Prozent. Auch andere konjunkturabhängige Titel waren gesucht, wie etwa ABB (plus 1,5 Prozent) oder Lafargeholcim (plus 1,6 Prozent). Die Aktie von Novartis schloss mit kleinen Aufschlägen. Der Pharmariese hat den Antrag auf europäische Zulassung seines Medikaments Xiidra gegen Augentrockenheit zurückgezogen. Dies belastete die Aktie aber nur vorbörslich, während sie zum Handelsschluss 0,2 Prozent zulegte.

Die Titel der Versandapotheke Zur Rose rückten um 3,2 Prozent vor. Nach dem Kauf des Onlinegeschäfts der fünftgrößten deutschen Versandapotheke Apotal äußerten sich Analysten nun positiv. Die Experten von Berenberg und Warburg erhöhen ihre Kursziele und empfehlen den Wert weiter zum Kauf. Im OTC-Markt baue das Unternehmen mit dem Schritt die eigene Marktführerschaft aus und mit den 1,1 Millionen Apotal-Kunden wachse die Basis auf mehr als 8 Millionen, wie Berenberg urteilt. Überdies sei aufgrund eines Pilotprojekts mit der Krankenkasse TK für Online-Rezepte in Deutschland bereits vor dem Januar 2022 mit einem Schub zu rechnen.

