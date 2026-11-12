DAX 26.816 +0,6%ESt50 6.410 +0,3%MSCI World 4.886 +1,0%Top 10 Crypto 9,44 -3,7%Nas 25.498 +0,1%Bitcoin 64.732 -2,9%Euro 1,1062 -0,2%Öl 93,9 +1,2%Gold 3.882 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Aktien Schweiz schließen höher - Defensive Index-Schwergewichte gesucht

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
24.90 EUR 0.42 EUR 1.72 %
Charts | News | Analysen
DocMorris AG (ex Zur Rose)
20.90 EUR 0.58 EUR 2.85 %
Charts | News | Analysen
Nestlé SA (Nestle)
93.31 EUR 0.17 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
146.34 EUR 3.66 EUR 2.57 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
441.25 EUR 7.90 EUR 1.82 %
Charts | News | Analysen
Zurich Insurance AG (Zürich)
699.80 EUR 13.60 EUR 1.98 %
Charts | News | Analysen

DOW JONES--Mit einem Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. An den europäischen Börsen waren die Indizes am Nachmittag mit den Entwicklungen rund um Nvidia und Aussagen von US-Präsident Donald Trump deutlicher von ihren Tageshochs zurückgekommen. Gesucht waren im SMI die defensiven Index-Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche, für die es um bis zu 1,1 Prozent nach oben ging. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 15.149 Punkte.

Werbung

Jensen Huang zieht sich als President, CEO und Board-Mitglied von Nvidia zurück, wie der Chip-Konzern mitteilte. Die Nvidia-Aktie fiel in der Folge an der Wall Street um knapp 5 Prozent. Wie das Unternehmen weiter erklärte, übernimmt CFO Colette Kress die Leitung des Konzerns vorübergehend als Interims-CEO, die Suche nach einem neuen permanenten CEO sei bereits eingeleitet worden. Vorausgegangen waren die Enthüllungen über zwei außereheliche Affären - eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin.

US-Präsident Donald Trump hält ein Abkommen mit dem Iran nach eigenen Angaben für unnötig. Trumps Schritt war eine plötzliche Kehrtwende. In den vergangenen Tagen hatte der Präsident ranghohen Beratern und Amtskollegen noch mitgeteilt, er sei offen dafür, dass Vizepräsident JD Vance die Gespräche mit dem Iran wieder aufnehme, und hatte ihn zum Verhandeln ermächtigt. Die Hoffnungen auf eine Abkommen im Iran-Krieg schwanden damit deutlich. Die Ölpreise holten zwischenzeitliche Verluste wieder auf und drehten leicht ins Plus.

Bei den Einzelwerten gab die Berichtssaison weiter den Takt vor. So legte die Aktie der Online-Apotheke Docmorris um 1,4 Prozent zu. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für dieses Jahr erneut angehoben. Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr nun mit einem Anstieg beim Außenumsatz von rund 15 Prozent. Die weiteren Jahres- sowie Mittelfristziele bleiben unverändert. Erst Mitte Oktober hatte Docmorris die Jahresprognose auf ein Wachstum des Außenumsatzes um 12,5 bis 15 Prozent von zuvor 9 bis 13 Prozent erhöht.

Werbung

Der Versicherer Zurich (+2,1%) sieht sich nach den ersten neun Monaten des Jahres auf gutem Wege, seine Ziele zu übertreffen. Die Aktie des Personaldienstleisters Adecco machte einen Satz von 14,7 Prozent. Das Unternehmen hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 11:44 ET (16:44 GMT)

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
10.11.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.26 Nestlé Neutral UBS AG
23.10.26 Nestlé Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.