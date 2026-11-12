Aktien Schweiz schließen höher - Defensive Index-Schwergewichte gesucht

12.11.26 17:43 Uhr

DOW JONES--Mit einem Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. An den europäischen Börsen waren die Indizes am Nachmittag mit den Entwicklungen rund um Nvidia und Aussagen von US-Präsident Donald Trump deutlicher von ihren Tageshochs zurückgekommen. Gesucht waren im SMI die defensiven Index-Schwergewichte Nestle, Novartis und Roche, für die es um bis zu 1,1 Prozent nach oben ging. Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 15.149 Punkte.

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Jensen Huang zieht sich als President, CEO und Board-Mitglied von Nvidia zurück, wie der Chip-Konzern mitteilte. Die Nvidia-Aktie fiel in der Folge an der Wall Street um knapp 5 Prozent. Wie das Unternehmen weiter erklärte, übernimmt CFO Colette Kress die Leitung des Konzerns vorübergehend als Interims-CEO, die Suche nach einem neuen permanenten CEO sei bereits eingeleitet worden. Vorausgegangen waren die Enthüllungen über zwei außereheliche Affären - eine mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und eine weitere mit einer Mitarbeiterin.

US-Präsident Donald Trump hält ein Abkommen mit dem Iran nach eigenen Angaben für unnötig. Trumps Schritt war eine plötzliche Kehrtwende. In den vergangenen Tagen hatte der Präsident ranghohen Beratern und Amtskollegen noch mitgeteilt, er sei offen dafür, dass Vizepräsident JD Vance die Gespräche mit dem Iran wieder aufnehme, und hatte ihn zum Verhandeln ermächtigt. Die Hoffnungen auf eine Abkommen im Iran-Krieg schwanden damit deutlich. Die Ölpreise holten zwischenzeitliche Verluste wieder auf und drehten leicht ins Plus.

Bei den Einzelwerten gab die Berichtssaison weiter den Takt vor. So legte die Aktie der Online-Apotheke Docmorris um 1,4 Prozent zu. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für dieses Jahr erneut angehoben. Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr nun mit einem Anstieg beim Außenumsatz von rund 15 Prozent. Die weiteren Jahres- sowie Mittelfristziele bleiben unverändert. Erst Mitte Oktober hatte Docmorris die Jahresprognose auf ein Wachstum des Außenumsatzes um 12,5 bis 15 Prozent von zuvor 9 bis 13 Prozent erhöht.

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Der Versicherer Zurich (+2,1%) sieht sich nach den ersten neun Monaten des Jahres auf gutem Wege, seine Ziele zu übertreffen. Die Aktie des Personaldienstleisters Adecco machte einen Satz von 14,7 Prozent. Das Unternehmen hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/kla

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November 12, 2026 11:44 ET (16:44 GMT)