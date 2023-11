Aktien Schweiz schließen in ruhigem Geschäft gut behauptet

ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Donnerstag den Handel beendet. Am US-Feiertag Thanksgiving hielten sich sowohl die Umsätze als auch die Bewegungen am Gesamtmarkt in Grenzen. Teilnehmer vermissten Impulse, die auch von den Einkaufsmangagerindizes verschiedener europäischer Länder nicht geliefert wurden. Übergeordnet herrscht aber Zuversicht, dass die großen Notenbanken bald zu Zinssenkungen übergehen dürften. Bei der Fed rechnet der Markt bereits im Mai mit einem ersten solchen Schritt. Angesichts dieser Perspektive sei eine Weihnachtsrally nicht ausgeschlossen, sagten Teilnehmer.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.852 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 8,86 (zuvor: 15,68) Millionen Aktien.

Auffälligster Wert im SMI waren Swiss Life mit einem Minus von 1,8 Prozent. Die Einstufung der Aktie ist von den Analysten der Bank of America gesenkt worden. Zweitschwächster Wert waren Logitech mit Abgaben von 1,7 Prozent. Ebenfalls leichter tendierten Geberit (-0,5%).

Unterstützung erhielt der Leitindex von der Pharmagiganten Novartis und Roche, die um 0,3 bzw 0,7 Prozent zulegten. Beide Werte haben sich im laufenden Jahr sehr unterschiedlich entwickelt. Während Novartis rund 13 Prozent gutgemacht haben, haben Roche 16 Prozent verloren. Die Aktien des dritten Schwergewichts, Nestle, tendierten kaum verändert.

Zu den Gewinnern gehörten ferner Swisscom (+0,8%), Kühne+Nagel (+0,4%), Sonova (+0,5%) und UBS (+0,4%).

November 23, 2023 11:44 ET (16:44 GMT)