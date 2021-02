Aktien Schweiz schließen in ruhigem Handel etwas fester

ZÜRICH (Dow Jones)--In einem ruhigen Geschäft hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Freitag mit kleinen Gewinnen geschlossen. Neue Impulse von der Berichtssaison gab es nicht, zudem blieben wichtige asiatische Börsen wegen des Chinesischen Neujahrsfests geschlossen. Damit setzte sich auch am letzten Tag der Woche die Seitwärtsbewegung mit leicht freundlicher Tendenz fort. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 10.880 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 25,81 (zuvor: 27,6) Millionen Aktien.

Nach dem Zahlenwerk von Zurich Insurance am Donnerstag folgten nun Analystenstimmen. Die Credit Suisse behält ihre "Outperform"-Einstufung bei und erhöht leicht das Kursziel. Im Sektor-Kontext verfüge Zurich noch immer über eine sehr starke Kapitalausstattung. Die Bank of America empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf, senkt aber leicht das Kursziel. Insgesamt seien die Zahlen indes etwas besser ausgefallen als erwartet. Zurich Insurance verloren 0,7 Prozent.

Credit Suisse hat einen Rechtsstreit mit dem US-Finanzdienstleister MBIA aus dem Jahr 2009 beigelegt. MBIA hat von der Schweizer Bank 600 Millionen US-Dollar erhalten. In dem Rechtsstreit ging es um Garantien in Zusammenhang mit 2007 in den USA ausgegebenen US-Hypothekenpapieren, sogenannten Residential Mortgage Backed Securities. Die Aktie legte 0,2 Prozent zu und lag damit schwächer im Markt als der Wettbewerber UBS (+0,6 Prozent).

Zu den stärksten Titeln im SMI gehörten einmal mehr Lonza, daneben ABB und Givaudan - alle drei mit gut 1 Prozent Plus. Schwächste Aktie war Swatch, die 0,9 Prozent abgab.

Leichte Unterstützung für den Gesamtmarkt kam von den Indexschwergewichten Novartis (+0,2 Prozent) und Roche (+0,6 Prozent).

Außerhalb des SMI verteuerten sich Basilea um 2,4 Prozent. Das Biotech-Unternehmen hat Daten zu seinem Krebspräparat Derazantinib präsentiert.

