Aktien Schweiz schließen in ruhigem Handel leichter

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Montag leichte Einbußen erlitten. Teilnehmer sprachen von einem typischen Konsolidierungstag. Das Geschäft verlief sehr ruhig und impulsarm, auch weil in den USA und Großbritannien die Börsen feiertagsbedingt geschlossen blieben. Zudem zeigten sich die Anleger zurückhaltend, nachdem der SMI erst am Freitag auf ein Rekordhoch geklettert war.

Der SMI verlor 0,5 Prozent auf 11.363 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und 2 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,66 (zuvor: 36,35) Millionen Aktien.

Tendenziell waren die Zykliker stärker gesucht als die Defensivwerte, weil die Anleger auf eine Erholung der Wirtschaft setzen. Die Werte im SMI bewegten sich indes nur wenig. Stärkste Aktie war Partners Group (+0,5%), gefolgt von Richemont (+0,3%), am unteren Ende rangierten die defensiven Schwergewichte Novartis und Roche mit einem Minus von jeweils 0,9 Prozent. Das dritte Schwergewicht Nestle gab 0,4 Prozent ab.

Außerhalb des SMI verteuerten sich Lindt & Sprüngli um 1,3 Prozent. Der Kilchberger Chocolatier hat ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Der Umfang des Programms wurde mit 750 Millionen Franken im Handel als hoch bezeichnet.

Der Pharmazulieferer Siegfried hat die Cyberattacke kurz vor Pfingsten gut überstanden. Das Unternehmen aus Zofingen hat wieder mit dem Hochfahren der Produktion begonnen. Die Aktie stieg um 1,1 Prozent.

