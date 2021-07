Aktien Schweiz schließen kaum verändert - Impulsarmer Handel

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich am Montag kaum vom Fleck bewegt. Die Impulse aus den USA blieben aus, da dort der Handel feiertagsbedingt pausierte. Zudem bremste weiterhin die Nähe zum Allzeithoch und die 12.000er Marke, die am Montag nicht überwunden werden konnte. Etwas belastend wirkte auch der Rückgang des Caixin-Einkaufsmanager-Index für das Dienstleistungsgewerbe in China. Nun richtet sich der Blick bereits auf die Berichtsaison zum zweiten Quartal, die in den USA kommende Wochen mit den Banken startet.

Der SMI gewann 3 Punkte auf 11.968 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 19,05 (zuvor: 26,96) Millionen Aktien.

Als Bremse erwiesen sich die Indexschwergewichte Nestle (-0,4%) und Novartis (-0,4%), während Roche (+0,2%) leicht zulegten.

Credit Suisse verteuerten sich um 1,3 Prozent und führten den SMI an. Die Goldman-Sachs-Managerin Joanne Hannaford wird ab 2022 bei Credit Suisse das operative Geschäft leiten. Wie die Bank mitteilte, wurde Hannaford zum Chief Technology & Operations Officer und Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Sie werde in Zürich tätig sein und direkt an den CEO Thomas Gottstein berichten.

Auch andere Banken- und Versicherungswerte waren gesucht. UBS stiegen um 1 Prozent und Swiss Life um 1,3 Prozent.

Europaweit waren die Aktien von Flughäfen gesucht, Flughafen Zürich rückten um 1,5 Prozent vor. Hier wurde zum einen auf das Comeback der Dienstreisen verwiesen, die wieder deutlich zulegen. Zum zweiten ging es im Gefolge eines Gebots für den Flughafen im australischen Sydney nach oben.

Auch Luxusgüterwerte profitierten von der Erwartung einer Erholung des Reiseverkehrs. Swatch und Richemont gewannen jeweils 0,3 Prozent.

