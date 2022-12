Aktien Schweiz schließen kaum verändert - Roche freundlich

ZÜRICH (Dow Jones)--Nahezu unverändert hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag geschlossen. Im Vorfeld der Zinsentscheidungen kommende Woche hielten sich die Anleger bedeckt. Teilnehmer sprachen von einem Seitwärtsmarkt mit leicht negativer Tendenz. In den USA wird mit 75-prozentiger Wahrscheinlichkeit ein Zinsschritt um 50 Basispunkite erwartet. Am Vortag veröffentlichte US-Preisdaten stützen etwas die Hoffnung, dass der Höhepunkt des Inflationsanstiegs erreicht sein könnte. Die Lohnstückkosten waren im dritten Quartal nur um 2,4 Prozent gestiegen und nicht um 3,5 Prozent, wie auf vorläufiger Basis berichtet. Sollten die Bekanntgabe der US-Erzeugerpreise am Freitag und der US-Verbraucherpreise kommende Woche die Lage weiter entspannen, könnte sich der Markt sogar an einer Jahresendrally versuchen, heißt es im Handel.

Der SMI verlor 5 Punkte auf 11.005. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 39,02 (zuvor: 40,55) Millionen Aktien.

Der Pharmakonzern Novartis hat einen Studienerfolg mit seinem Medikament Iptacopan zur Behandlung von Hämoglobinurie erzielt. Wie das Schweizer Unternehmen mitteilte, wurde in einer Studie der Phase 3 der primäre Endpunkt erreicht. Novartis verbilligten sich dennoch um 0,6 Prozent.

In den USA hat die Zulassungsbehörde FDA den Elecsys-CSF-Test von Roche, ein schnelleres Alzheimer-Diagnoseprodukt, zugelassen. In anderen Ländern wie Europa ist es bereits in Gebrauch. "Angesichts der rapiden Ausbreitung von Alzheimer in den USA dürfte das sicher ein Erfolgsprodukt werden", meint ein Händler. Die Aktie legte um 0,6 Prozent zu.

Swiss Re wurden von JP Morgan auf Overweight hochgestuft. Die Aktie böte ein zunehmend attraktives Risiko-Rendite-Profil, insbesondere da sie hinter dem europäischen Versicherungssektor insgesamt zurückgeblieben sei. Für die Papiere ging es um 1,8 Prozent nach oben.

Die schwer gebeutelte Credit-Suisse-Aktie erholte sich und gewann 3,2 Prozent. Dagegen tendierten UBS (-0,5%) etwas leichter.

