Aktien Schweiz schließen knapp behauptet - Novartis fest

ZÜRICH (Dow Jones)--In einem ruhigen Handel hat der Schweizer Aktienmarkt leichte Verluste verzeichnet. Impulse waren rar. In der benachbarten Eurozone ist das Bruttoinlandsprodukt etwas stärker ausgefallen als erwartet und wies gegenüber dem Vorquartal ein moderates Wachstum von 0,3 Prozent auf. Dabei sank der Preisdruck in der Eurozone im Juli wie erwartet weiter, die jährliche Inflationsrate fiel auf 5,3 Prozent nach 5,5 Prozent im Vormonat. In der laufenden Woche werden wieder zahlreiche Unternehmen aus Europa ihre Berichte abliefern, aus der Schweiz unter anderem Sika, Swisscom und Swiss Re. Zudem wird der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag Aufschluss über die amerikanische Wirtschaft geben und kann einen Fingerzeig für die kommende Geldpolitik der Fed liefern.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 11.309 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,07 (zuvor: 16,22) Millionen Aktien.

Novartis führten den SMI mit plus 0,9 Prozent an und hielten den Leitindex im Plus. Daneben verzeichnete auch Roche (+0,4%) Gewinne. Der Pharmasektor war europaweit einer der am meisten gesuchten.

Versicherungswerte waren nicht gefragt. So verloren Swiss Re 2,7 Prozent und Zurich Insurance 1,5 Prozent. Zu den besonders schwachen Werten gehörten ferner Holcim (-2,1%).

Gesucht waren dagegen Kühne + Nagel mit Gewinnen von 0,7 Prozent und Sonova, die sich um 0,3 Prozent verteuerten.

Auch Richemont und Swatch lagen im Plus. Hier stützten chinesische Konjunkturdaten, die die Hoffnung auf Stimuli durch Peking wachhielten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 31, 2023 11:37 ET (15:37 GMT)