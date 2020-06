Aktien Schweiz schließen knapp behauptet - Pharmawerte schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat sich am Dienstag verhalten gezeigt. Kursverluste in den großen Pharmatiteln drückten den Leitindex SMI ins Minus. Die Teilnehmer bewegten sich im gleichen Spannungsfeld wie seit Wochen: zwischen der Sorge vor einer neu aufflammenden Corona-Welle und der Hoffnung auf eine kräftige Erholung der Wirtschaft.

Vielbeachtete Konjunkturdaten aus den USA zeigten keine klare Richtung: Während sich das Verbrauchervertrauen schneller erholt hat als erwartet, geht es mit der Stimmung unter Einkaufsmanagern in Chicago langsamer aufwärts als prognostiziert. Etwas Hoffnung bereitet die chinesische Wirtschaft, denn neue Konjunkturdaten zeigten eine Erholung an. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun bereits auf den US-Arbeitsmarktbericht für Juni, der am Donnerstag veröffentlicht wird.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 10.045 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 45,62 (zuvor: 48,49) Millionen Aktien.

Ausgebremst wurde der Markt von den Pharmagiganten Novartis und Roche, die sich 1,1 bzw 0,9 Prozent verbilligten. Stärkster Wert im SMI waren Givaudan mit einem Plus von 2,1 Prozent.

Die meisten Werte bewegten sich weniger als ein Prozent nach oben oder unten. Die konjunktursensiblen Aktien ABB (plus 0,9 Prozent) und Lafargeholcim (plus 0,6 Prozent) setzten ihren Vortagesanstieg gebremst fort.

Gesucht waren wie bereits am Montag Finanzwerte. UBS und Credit Suisse gewannen je 0,7 Prozent, Zurich Insurance 0,6 Prozent und Swiss Re 0,8 Prozent.

Die vom chinesischen Markt abhängigen Luxusgüterwerte profitierten nur wenig von starken Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte. Swatch stiegen um 0,6 Prozent und Richemont 0,1 Prozent.

