Aktien Schweiz schließen knapp behauptet - Sandoz enttäuscht

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit leichten Abschlägen hat der Schweizer Aktienmarkt den Mittwoch beendet. Im Zentrum des Interesses stand das Börsendebüt von Sandoz, der Abspaltung von Novartis. Aus den USA kamen schwache Daten zum Arbeitsmarkt, was angesichts der gängigen Zinssorgen an sich eine gute Nachricht für den Aktienmarkt ist. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister ADP berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 89.000 Stellen. Ökonomen hatten ein Plus von 160.000 Jobs vorausgesagt. Allerdings müssten die Daten durch den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag bestätigt werden, um den Börsen wirklich weiter zu helfen, hieß es am Markt. Noch am Vortag waren Zahlen zu den offenen Stellen in den USA äußerst stark ausgefallen, was Anleihen und Aktien unter Druck brachte. Zudem fiel am Mittwoch der US-Auftragseingang der Industrie gut aus.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 10.756 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 20,08 (zuvor: 17,88) Millionen Aktien.

Im Handel wurde das Börsendebüt von Sandoz als enttäuschend bezeichnet. Mit 24,35 Franken liege der Kurs deutlich unter dem errechneten theoretischen Wert von etwa 29 Franken. Das Minus von Novartis von 4,7 Prozent war nur optischer Natur, weil die Abspaltung von Sandoz zu berücksichtigen ist. Bereinigt läge die Aktie im Plus, hieß es aus dem Handel. Addiert man den Wert beider Unternehmen, wiegen sie etwa so schwer wie Novartis vor der Trennung.

Derweil hat Novartis seine im Juli angehobene Prognose bestätigt. Der Pharmakonzern sieht das operative Kernergebnis in diesem Jahr mindestens zweistellig bis im mittleren Zehner-Prozent-Bereich über dem des Vorjahres. Die Prognose, die zugleich ein hoch einstelliges Umsatzwachstum vorsieht, beinhaltet das Geschäft von Sandoz nicht.

Schwächster Wert im SMI waren Geberit (-1,7%), an der Spitze der Gewinner standen Logitech (+1%).

October 04, 2023 11:40 ET (15:40 GMT)