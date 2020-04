Aktien Schweiz schließen leicht im Minus - Credit Suisse im Fokus

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem kleinen Minus hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Donnerstag nach einem recht volatilen Verlauf geschlossen. Nach äußerst schwachen Konjunkturdaten aus Europa war der SMI im frühen Handel zunächst deutlicher in negatives Terrain gerutscht, konnte sich im Anschluss jedoch wieder erholen. Gegen Sitzungsende ging dem Index dann allerdings erneut die Puste aus.

Hauptgrund waren schwache Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA. So ist der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft der Eurozone - Industrie und Dienstleister zusammen - im April auf 13,5 Zähler von 29,7 im Vormonat abgestürzt - der tiefste Wert in der über 20-jährigen Umfragegeschichte. Am Nachmittag vermeldeten die USA dann weitere 4,4 Millionen wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Zudem ist die Aktivität in der US-Wirtschaft im April wegen der Auswirkungen der Coronavirus-Krise massiv abgestürzt. "Das Ausmaß des Absturzes der Indizes verstärkt die Anzeichen, dass das zweite Quartal eine historisch dramatische Schrumpfung der Wirtschaft bringen wird", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Die Anleger setzten dagegen auf die Wirkung der billionen-schweren fiskalischen und geldpolitischen Stimuli, hieß es von einem Beobachter. Daher sind die Blicke auch auf den am Nachmittag begonnenen EU-Gipfel gerichtet. Hauptthema ist ein geplanter "Wiederaufbaufonds", der nach der Pandemie eine schnelle Erholung der Wirtschaft in den Mitgliedstaaten ermöglichen soll. Das Volumen und die teils geforderte Vergemeinschaftung von Schulden und Auszahlungsmodalitäten sind jedoch hoch umstritten.

Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 9.625 Punkte. Dabei bewegte sich der Index in einer Spanne zwischen 9.702 und 9.530 Punkten. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und acht -verlierer gegenüber. Es wurden 54,96 (zuvor: 54,05) Millionen Aktien umgesetzt.

Bei den Einzelwerten stand die Aktie der Credit Suisse im Blickpunkt, die um 2,3 Prozent zulegte. Das Ergebnis vor Rückstellungen im ersten Quartal ist laut Citigroup deutlich besser ausgefallen als erwartet. Die Rückstellungen für Kreditverluste seien jedoch annähernd dreimal so hoch wie ohnehin befürchtet ausgefallen. Der Nettogewinn liege aber aufgrund von Steuervorteilen deutlich über den Konsenserwartungen. In den geringer als erwartet ausgefallenen Kosten zeige sich das relativ zu Vergleichswerten beste Kostenmanagement, hieß es von Morgan Stanley.

Für die Aktie von Index-Schwergewicht Nestle ging es um 1,4 Prozent nach unten. Der Konzern wird am Freitag die Ergebnisse für das erste Quartal bekannt geben. Einer der Tagesgewinner im SMI waren mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent die Aktien der UBS.

Das Minus der Sika-Aktie von 1,1 Prozent bzw. 1,90 Franken war rein optischer Natur. Die Papiere wurden am Berichtstag ex-Dividende von 2,30 Franken gehandelt.

