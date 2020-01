Aktien Schweiz schließen leicht im Minus - Nahostkrise belastet

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in der Schweiz hat am Montag nochmals nachgegeben, die Verluste hielten sich aber in Grenzen. Der Markt wurde zu Handelsschluss nur noch leicht belastet von der Krise im Nahen Osten, nachdem es am Morgen noch zu deutlicheren Verlusten gekommen war. Da es im Lauf des Tages noch nicht zu einer weiteren Verschärfung in der Krise kam, zeigten sich einige Anleger ermutigt und begannen auf dem gesunkenen Niveau einzusteigen.

Allerdings bleibt die Unsicherheit groß, vor allem mit Blick darauf, dass mögliche Aktionen des Iran erst nach der dreitägigen Staatstrauer zu erwarten sind. Nach der Tötung des wichtigsten iranischen Generals in der Nacht auf Freitag hatte Iran mit einem Raketenschuss in die Nähe der US-Botschaft in Bagdad reagiert. Danach war es zu Verbalattacken und Drohungen beider Seiten gekommen.

Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 10.665 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und 5 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 44,16 (zuvor: 47,76) Millionen Aktien.

Vor allem die defensiven Schwergewichte federten größere Verluste am Gesamtmarkt ab. Sie wurden als eine Art sicherer Hafen gesehen und erholten sich kräftig vom Tagestief. Nestle und Novartis fielen jeweils um 0,1 Prozent, Roche um 0,2 Prozent.

Swatch und Richemont knüpften an ihr unterdurchschnittliches Vorjahr an. Swatch gaben 1,2 Prozent ab, Richemont verloren 1,7 Prozent.

Im übrigen waren kaum Branchentrends wahrzunehmen. Unter den Bankenwerten verloren UBS 0,7 Prozent, während Credit Suisse leicht im Plus schlossen.

Auch bei konjunkturabhängigen Werten zeigte sich kein einheitliches Bild. Lafargeholcim verloren 1,2 Prozent, während ABB 0,3 Prozent zulegten.

January 06, 2020