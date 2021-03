Aktien Schweiz schließen leicht im Plus - ABB mit Rückkauf fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Leichte Gewinne hat der eidgenössische Aktienmarkt am Freitag verzeichnet. Die Aufschläge wären erheblich kräftiger ausgefallen, wenn nicht zwei der drei Indexschwergewichte den Markt im Zaum gehalten hätten. Auch die Nähe des Allzeithochs bremste etwas den Schwung. Von der Wall Street kamen starke Vorlagen, denn am späten Vortag erholten sich die Indizes kräftig. Auch am Freitag ging es dort noch etwas weiter nach oben, wie an den europäischen Nachbarbörsen.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 11.117 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 38,1 (zuvor: 45,25) Millionen Aktien.

ABB (+1,7%) lagen ganz vorn im SMI. Der Industriekonzern plant ein weiteres Aktienrückkaufprogramm über 4,3 Milliarden Dollar. Zusätzlich gestützt wird der Kurs gegenwärtig vom festen Dollar.

Steigende Renditen sorgten für Käufe im Finanzsektor. Die Branche leidet lange schon unter dem niedrigen Zinsniveau. UBS gewannen 0,9 Prozent, Credit Suisse stiegen um 1,2 Prozent. Auch die Versicherer Zurich und Swiss Re verbuchten Aufschläge.

Das Spezialitätenchemie-Unternehmen Sika verstärkt sein US-Geschäft und übernimmt die Bodenbelagskleber-Sparte von Dritac. Die Aktie gewann 1 Prozent.

Da die Investoren wieder stärker das Risiko entdeckten, ließen sie die defensiven Aktien von Nestle (-0,3%) und Roche (-0,6%) links liegen. Lediglich Novartis (+0,3 Prozent) waren etwas gefragt.

Der Zahnmedizin-Experte Straumann expandiert in China und baut dort sein erstes Produktions-, Ausbildungs- und Innovationszentrum. Die Aktien zeigten sich indes unverändert.

