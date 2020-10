Aktien Schweiz schließen leichter - CS Group nach Zahlen schwach

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach dem kräftigen Abverkauf am Vortag hat sich das Geschäft an der Schweizer Aktienbörse am Donnerstag zwar etwas beruhigt, doch ging es nochmals abwärts. Die Sorgen um die Corona-Pandemie und die Lockdowns blieben erhalten. Zurückhaltung herrschte indes, weil am Abend mehrere US-Technologiegiganten - die Google-Mutter Alphabet, Amazon, Facebook und Apple - über das abgelaufene Quartal berichten. Es dürfte angesichts der Bedeutung des Sektors wohl der wichtigste Tag der US-Berichtssaison sein.

Danach rückt auch schon der Termin der US-Präsidentschaftswahl heran. Die Börse favorisiert überwiegend einen deutlichen Sieg des Herausforderers Joe Biden, von dem sie sich massive Konjunkturhilfen verspricht. Derweil hat EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Probleme durch die Pandemie betont und die Märkte auf weitere Lockerungsmaßnahmen im Dezember vorbereitet.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 9.556 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 70,84 (zuvor: 70,69) Millionen Aktien.

Auch in der Schweiz war es ein Tag der Unternehmensberichte. Credit Suisse verloren 5,6 Prozent. Die Geschäftszahlen lagen nach Meinung des Markts leicht unter den Erwartungen. "Gerade im Vergleich mit der UBS enttäuscht die Entwicklung", sagte ein Marktteilnehmer. Verglichen mit den Banken der Eurozone sei die Ertragskraft allerdings hoch. Die Aktie des Wettbewerbers UBS gab um 0,2 Prozent nach. Versicherer konnten die zunächst höheren Aufschläge nicht halten. Swiss Re legten um 0,7 Prozent zu, Zurich Insurance drehten sogar 0,3 Prozent ins Minus.

Swisscom rückten um 1,8 Prozent vor. Der Telekomkonzern hat den Gewinn gesteigert und den Jahresausblick bestätigt. Geberit gaben um 0,8 Prozent nach. Der Sanitärgeräte-Hersteller aus Jona im Kanton Sankt Gallen hat steigende Umsätze und Gewinne verzeichnet, erwartet allerdings ein schwächeres viertes Quartal.

Das Berichtsunternehmen Clariant hat die EBITDA-Erwartungen leicht übertroffen und rechnet mit einem vierten Quartal, das weniger stark von Corona betroffen sein soll. Die Analysten der Citigroup wünschen sich aber mehr Klarheit über den langfristigen strategischen Kurs. Die Aktie verlor 2,4 Prozent.

