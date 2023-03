Aktien Schweiz schließen leichter - Novartis ex Dividende

ZÜRICH (Dow Jones)--Leichter hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Handel am Donnerstag beendet. Die Tendenz wurde indes verzerrt durch den Dividendenabschlag bei Novartis. Im Übrigen herrschte gespannte Zurückhaltung vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Zur Zeit wird die Stimmung an den Märkten stark von den Inflations- und Zinssorgen bestimmt. Fed-Präsident Jerome Powell hatte am Vortag nochmals betont, dass die Höhe der Zinsentscheidung im März von den noch anstehenden Daten abhängig sei, also auch vom Jobbericht am Freitag. Am Donnerstag zeigten wöchentliche Daten an, dass der US-Arbeitsmarkt etwas weniger robust ist als erwartet. Dennoch geht die Mehrheit an den Märkten weiterhin von einem großen Zinsschritt um 50 Basispunkte aus.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 10.949 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 52,28 (zuvor: 41,21) Millionen Aktien.

Die Aktien der Credit Suisse (-1,9%) standen unter Druck. "Einen Geschäftsbericht zu verschieben, kommt nie gut an", sagte ein Händler. Dies sorge für Unsicherheit bei Investoren. Die US-Aufsicht SEC hat von der Bank Details zu ihrer Cashflow-Berechnung 2019 und 2020 gefordert. Ganz klar scheint dabei nicht zu sein, worum es geht. Denn die CS kommentierte die SEC-Anfrage bereits damit, dass man die erhaltenen Kommentare noch genauer verstehen müsse. Dass die Aktie nicht noch mehr abgegeben habe, hänge auch damit zusammen, dass die Anfrage die kürzlich vorgelegten Zahlen für 2022 nicht betrifft, hieß es am Markt.

Auch andere Finanzwerte notierten im Minus, so die am Vortag noch festen Versicherer Zurich Insurance (-0,1%) und Swiss Re (-0,6%). UBS verloren 0,5 Prozent.

Die Aktie von Novartis wurde ex Dividende gehandelt, deren Höhe lag bei 3,20 Franken. Novartis verloren "nur" 3,09 Franken oder 3,9 Prozent. Die anderen beiden Schwergewichte notierten uneinheitlich. Während Nestle 0,3 Prozent gewannen, verloren Roche 0,6 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 09, 2023 11:39 ET (16:39 GMT)