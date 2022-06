Aktien Schweiz schließen leichter - Übernahmegerücht beflügelt CS

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat sich am Mittwoch der negativen Stimmung an den Börsen im übrigen Europa und in den USA nicht entziehen können. Steigende Ölpreise schürten Inflationssorgen. Anleger hielten sich aber auch in Erwartung des Zinsentscheids der Europäischen Zentralbank am Donnerstag zurück, wie es hieß. Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 11.467 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 74,9 (zuvor: 30,35) Millionen Aktien.

Trotz erneut gestiegener Anleiherenditen gehörten auch Finanzwerte zu den Verlierern. Eine neuerliche Gewinnwarnung der Credit Suisse (CS) hatte schon am Morgen die Stimmung im Bankensektor gedämpft. Am Nachmittag drehte die CS-Aktie jedoch mit Übernahmegerüchten ins Plus und schloss als Umsatzspitzenreiter im SMI 3,8 Prozent höher. Der Finance-Blog "Inside-Paradeplatz" hatte einen Insider zitiert, der von einem Übernahmeinteresse seitens State Street berichtete. Die Aktie der UBS verlor derweil 2,6 Prozent.

Anleger trennten sich auch von Versicherungsaktien. Swiss Life, Swiss Re und Zurich verbuchten Abgaben von 1,5 bis 2,6 Prozent. Im Pharmasektor erholten sich Roche nach den Vortagesverlusten um 0,3 Prozent, gestützt von der bedingten EU-Zulassung des Krebsimmuntherapeutikums Lunsumio. Novartis gaben hingegen um 0,2 Prozent nach.

Selbst defensive Werte wurden gemieden: Nestle fielen nach den Verlusten vom Dienstag um weitere 1,3 Prozent. Anleger sorgten sich, dass die hohe Inflation den privaten Konsum beeinträchtigen werde, hieß es dazu. Givaudan verbilligten sich um 0,9 Prozent. Bei Swisscom (-0,8%) belastete, dass ein Gericht eine gegen das Unternehmen verhängte Geldstrafe bestätigt hatte, auch wenn das Unternehmen seinen Ausblick bekräftigte.

Unter den Nebenwerten profitierten Aryzta nicht nachhaltig von den neuen Zielen, die das Unternehmen auf seiner Kapitalmarktveranstaltung bekanntgegeben hatte. Die Aktie sank um 0,4 Prozent.

