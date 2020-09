Aktien Schweiz schließen leichter - US-Wahlkampf im Blick

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet. Marktteilnehmer sprachen von Zurückhaltung der Investoren vor dem mit Spannung erwarteten ersten Fernsehduell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden in der Nacht zum Mittwoch.

Noch liegt Biden klar vorne in den Umfragen, doch könnte sich das mit den Debatten ändern. Biden sei dafür bekannt, dass er gerne in Fettnäpfchen trete, hieß es im Handel. Die Chancen, dass der Kandidat der Demokraten, Biden, ins Weiße Haus einziehen wird, liegen laut Umfragen derzeit bei etwa 75 Prozent, so die Deutsche Bank. "Unklarheit könnte die Anleger verunsichern", meinte ein Händler zu dem Szenario, in dem die Umfragen nach der TV-Debatte enger würden.

Der SMI reduzierte sich um 0,8 Prozent auf 10.229 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 34,76 (zuvor: 47,48) Millionen Aktien.

Die am Vortag noch von einer kräftigen Erholung profitierenden Banken- und Versicherungswerte gehörten am Dienstag zu den größten Verlieren im SMI. Auch europaweit ging es für den Sektor abwärts. UBS verloren 1,4 Prozent, CS Group büßten 1,9 Prozent ein, Swiss Life 1,1 Prozent und Swiss Re 1,8 Prozent. Letztere wurden zusätzlich durch eine Abstufung belastet. Die Credit Suisse hat die Papiere auf "Neutral" von "Outperform" gesenkt.

Dagegen fielen die Aktien von Nestle lediglich um 0,2 Prozent auf 109,70 Franken. Teilnehmer verwiesen auf einen positiven Analysten-Kommentar von Goldman Sachs. Von Nestle und Reckitt Benckiser seien im dritten Quartal positive Überraschungen zu erwarten, hieß es. Das Kursziel wurde zudem auf 123 von 117 Franken angehoben.

