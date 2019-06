Aktien Schweiz schließen mit Gewinnmitnahmen etwas leichter

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem leichten Minus hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Freitag den Handel beendet. Am Donnerstag hatte der SMI, beflügelt von den Aussagen der US-Notenbank, bei 10.063 Punkten ein neues Allzeithoch markiert. Doch mit der Verschärfung im Konflikt zwischen den USA und dem Iran nahmen die Investoren vor dem Wochenende vereinzelt Gewinne mit. Offenbar hatte US-Präsident Donald Trump einen US-Angriff gegen Ziele im Iran nach dem Drohnen-Abschuss erst kurzfristig gestoppt. An den Märkten wird eine weitere Eskalation des Konflikts nicht ausgeschlossen.

Allerdings dürften die Kursbewegungen aufgrund des Hexensabbat an den Terminbörsen nicht überbewertet werden, hieß es. Der große Verfalltag für Aktienindex-Optionen und Futures habe für teils kräftige Bewegungen in die eine oder andere Richtung gesorgt.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 9.923 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und vier -gewinner gegenüber. Bedingt durch den Großen Verfall erhöhte sich der Umsatz auf 98,95 (zuvor: 48,21) Millionen Aktien.

Für die AMS-Aktie ging es um 3,9 Prozent nach unten. Das britische Halbleiterunternehmen IQE hat die Umsatz- bzw Margenziele gesenkt. Nach Meinung von Peel Hunt zeigt die Gewinnwarnung, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China bei den Unternehmen angekommen ist. Die Warnung komme nicht ganz überraschend, bereits seit Wochen habe sich der Halbleiter-Himmel zugezogen. Zunehmend zum Problem für den Sektor werde vor allem die eng verzahnte Wertschöpfungskette. Auch andere Halbleiterwerte in Europa verzeichneten Verluste, so büßten Infineon 0,7 Prozent ein.

Mit Abgaben zeigten sich auch die Pharmawerte Roche und Novartis, für die es um 1,2 bzw. 1,1 Prozent abwärts ging. Tagesverlierer im SMI waren Lonza mit einem Minus von 1,5 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen zur Begründung auf Gewinnmitnahmen, nachdem die Werte aus dem Sektor zuletzt gut gelaufen waren.

Die Sika-Aktie zeigte sich dagegen etwas fester als der Gesamtmarkt und verlor lediglich 0,1 Prozent auf 164,70 Franken. Die Citi-Analysten haben die Titel mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 188 Franken gestartet. Die Analysten bezeichnen Sika als einen Marktführer im attraktiven Geschäft mit Bauchemikalien. Dieses dürfte von sich weiter beschleunigenden Skaleneffekten profitieren. Die Hürden für einen Markteintritt neuer Wettbewerber würden immer höher.

