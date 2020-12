Aktien Schweiz schließen nach Vortagsschwäche gut behauptet

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach der jüngsten Schwächephase hat der Aktienmarkt in der Schweiz am Freitag kleine Gewinne verzeichnet. Seit dem Novemberhoch hatte der SMI rund 300 Punkte verloren, nun lief er etwas nach oben. Es fehle weiter an neuen Impulsen, die alten Themen Corona-Pandemie und Impstoffhoffnungen sind weitgehend ausgespielt, heiß es am Markt.

Kaum belastet hat die Nachricht, dass Pfizer in diesem Jahr nur halb so viele Impfstoffdosen liefern kann als zunächst geplant. Ein leicht freundlicher Akzent kam von der US-Politik, wo die Chancen auf ein Hilfspaket wieder etwas gestiegen sind, da Demokraten und Republikaner wieder verhandeln.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 10.365 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 10 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 41,32 (zuvor: 52,66) Millionen Aktien.

Einen erheblichen Anteil an dem leicht positiven Gesamtmarkt hatten die Pharma-Schwergewichte Novartis (+0,4 Prozent) und Roche (+0,9 Prozent). Auch die Hauptverlierer vom Vortag aus dem Pharmabereich erholten sich etwas. Lonza stiegen um 0,8 Prozent und Alcon um 1,6 Prozent.

Überraschenderweise hat sich der Premiumschokoladen-Hersteller Lindt als Gewinner der Corona-Pandemie erwiesen. Die an ihr Heim gefesselten Konsumenten trösten sich offenbar mit Süßem. Die Analysten von Bernstein rechnen für das zweite Halbjahr mit einem Umsatzplus von 14 bis 25 Prozent in den USA und Europa. Die Aktie verteuerte sich um 0,8 Prozent.

Die Stifel-Analysten haben sich den Luxusgütersektor näher angeschaut und starten die zugehörigen Aktien mit Bewertungen. Die beiden eidgenössischen Titel Richemont und Swatch schaffen dabei lediglich eine "Halten"-Empfehlung. Am Freitag sanken die Kurse um 0,5 bzw 0,4 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2020 11:42 ET (16:42 GMT)