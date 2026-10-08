Aktien Schweiz schließen schwach - Gesundheitstitel drücken

08.10.26 17:44 Uhr

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Donnerstag klar im Minus geschlossen und dabei im europäischen Verbund zu den schwächeren Börsen gezählt. Deutlich gestiegene Ölpreise und in der Folge erneut höhere Anleiherenditen hatten europaweit die Aktienkurse belastet. Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank vom Vorabend lieferte zudem Hinweise auf eine weitere Zinserhöhung bis zum Jahresende.

Werbung

Einen ganz entscheidenden Belastungsfaktor stellte die Ölpreisrally - Brent kostete zuletzt über 105 Dollar das Fass. Händler erklärten die deutlich gestiegenen Ölpreise mit fortgesetzten Angriffen auf die zivile Schifffahrt im Persischen Golf, Berichten über US-Planungen für neue Angriffe auf den Iran und Wirbelsturm Isaias, der die Ölförderung im Golf von Mexiko einschränkte. Die gestiegenen Ölpreise lösten Inflationsängste aus, in deren Folge die Anleiherenditen kletterten. Der SMI verlor 1,2 Prozent auf 13.637 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 23,25 (zuvor: 22,03) Millionen Aktien.

Die höheren Marktzinsen drückten auf die Bankenwerte, da ein Rückgang des Kreditgeschäfts befürchtet wurde. UBS gaben 1,3 Prozent ab - in Versicherungssektor verloren Swiss Re und Swiss Life 1,0 bzw. 1,3 Prozent. Europaweit zeigten sich Gesundheitsaktien sehr schwach. Dies passe "gar nicht ins Bild", merkte ein Händler mit Blick auf den defensiven Charakter der Branche an. Roche, Novartis und Sandoz verbilligten sich zwischen 1,9 und 2 Prozent.

Die Biotechnologietitel Argenx brachen in Brüssel ein, weil ein Versuch, den Anwendungsbereich des Wirkstoffs Efgartigimod auf weitere Bereiche auszudehnen, misslang. Lonza litten mit minus 2,4 Prozent darunter, da das Unternehmen einen Produktionspartner von Argenx stellt. Nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch Vontobel zogen Emmi unter den Nebenwerten um 2,5 Prozent an.

Werbung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2026 11:45 ET (15:45 GMT)