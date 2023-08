Aktien Schweiz schließen schwach - Technologiewerte unter Druck

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit deutlichen Verlusten hat der Aktienmarkt in der Schweiz den Handel am Mittwoch beendet. Am Dienstag waren die Börsen wegen des Nationalfeiertags geschlossen.

In den USA und in den europäischen Nachbarländern ging es abwärts; der Schweizer Markt konnte sich der negativen Stimmung nicht entziehen. An der Wall Street lastete die Abstufung der Bonität der Vereinigten Staaten durch die Ratingagentur Fitch. Überdies ließen freundliche Konjunkturdaten am Dienstag und Mittwoch Zweifel am Ende des Zinserhöhungszyklus aufkommen. Der ADP-Bericht hat einen deutlich höheren Stellenaufbau aufgewiesen als prognostiziert. Nun warten die Teilnehmer auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag, der weiteren Aufschluss über die Geldpolitik der US-Notenbank liefern kann.

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 11.213 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und 2 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 22,45 (zuvor: 18,07) Millionen Aktien.

Technologiewerte tendierten im Gefolge ihrer US-Pendants schwach. So verloren Logitech 2,4 Prozent und AMS-Osram sogar gut 9 Prozent.

Die zuletzt enttäuschenden chinesischen Konjunkturdaten lasteten auf den Luxusgüteraktien Richemont (-3,6%) und Swatch (-2,9%). Anders als von Teilnehmern erhofft, hat Peking bislang keine einschneidenden Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft beschlossen.

Givaudan gaben 2 Prozent ab. Der deutsche Wettbewerber Symrise hat eher enttäuschende Zahlen vorgelegt.

Abgefedert wurden die Verluste von den drei Schwergewichten, die deutlich besser abschnitten als der Markt. Während Roche und Novartis nur leichtere Verluste verzeichneten, ging es mit Nestle sogar um 0,4 Prozent nach oben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/err

(END) Dow Jones Newswires

August 02, 2023 11:44 ET (15:44 GMT)