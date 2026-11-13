Aktien Schweiz schließen schwächer - Richemont nach Zahlen unter Druck

DOW JONES--Mit leichten Verlusten hat der schweizerische Aktienmarkt zum Wochenausklang den Handel beendet. Die mit Spannung erwarteten US-Erzeugerpreise fielen im Oktober auf Monatssicht leicht unter der Erwartung aus. In der Kernrate, ohne die volatilen Faktoren Nahrungsmittel und Energie, wurden die Schätzungen der Analysten getroffen. Gleichwohl verfestigten sie die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte auf der Sitzung im Dezember. Der SMI verlor 0,3 Prozent auf 15.106 Punkte.

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Bei den Einzelwerten ging es für die Richemont-Aktie um 3,8 Prozent nach unten. Der Luxusgüter-Hersteller vermeldete für das zweite Geschäftsquartal, dass die Umsätze zu konstanten Wechselkursen um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gestiegen seien. Der Wachstumsmotor des Konzerns, das Schmuckgeschäft, verzeichnete ein Umsatzplus von 14 Prozent. Beide Wachstumsraten verlangsamten sich jedoch im Vergleich zu den Zuwächsen von 20 Prozent beziehungsweise 24 Prozent, die im vorangegangenen Quartal verbucht worden waren. Dagegen ging es für die Aktien von Swatch um 2,4 Prozent. Möglicherweise hätten hier Umschichtungen eine Rolle gespielt, hieß es.

Die Papiere des Personaldienstleisters Adecco konnten die Gewinne nach dem Kurssprung um 14,7 Prozent am Vortag weitgehend behaupten. Die Aktie reduzierte sich lediglich um 0,1 Prozent. Das Unternehmen hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Dagegen zeigten sich die defensiven Index-Schwergewichte mit einer uneinheitlichen Tendenz. Während die Papiere von Nestle um 1,3 Prozent zulegten, verloren die Aktien von Novartis und Roche 0,1 bzw. 0,4 Prozent.

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DJG/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2026 11:42 ET (16:42 GMT)