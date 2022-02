Aktien Schweiz schließen sehr fest - Kühne + Nagel kräftig hoch

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch steil aufwärts gelaufen. Ermutigt wurden die Anleger von den Vorgaben der Wall Street, wo gute Unternehmenszahlen die Indizes nach oben trieben. Hinzu kamen Signale der Entspannung in der Ukraine-Krise. Außerdem verzeichnen die Märkte gegenwärtig das Bemühen der EZB, dem Eindruck eines allzu forschen Vorgehens bei der Zinswende zu begegnen. Allerdings bleibt das Thema Zinswende auf der Tagesordnung. So stehen am Donnerstag die US-Verbraucherpreise auf der Agenda, die Hinweise über das weitere Vorgehen der Federal Reserve liefern können.

Der SMI gewann 1,7 Prozent auf 12.368 Punkte. Alle 20 SMI-Werten schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 39,9 (zuvor: 37,06) Millionen Aktien.

Gesucht waren konjunktursensible Aktien. So kletterten ABB um 2,3 Prozent, Geberit um 2,4 Prozent und Holcim um 1,7 Prozent.

Kühne + Nagel gewannen 4,3 Prozent. Der Wettbewerber Moeller-Maersk hat sich in einem Ausblick zuversichtlich gezeigt.

Getrieben wurde der Markt auch vom Schwergewicht Roche, das sich um 2,9 Prozent verteuerte. Die Aktie hat Nachholbedarf, weil sie seit Jahresbeginn deutlich schwächer abgeschnitten hat als Wettbewerber Novartis. Novartis stiegen um 0,5 Prozent.

Die an den vergangenen Tagen besonders starken Finanzwerte bewegten sich zur Wochenmitte überwiegend im Rahmen des Gesamtmarkts. Banken und Versicherer profitieren von dem steigenden Zinsniveau. Credit Suisse gewannen 1,7 Prozent und UBS 2,2 Prozent. Überdurchschnittlich tendierten Partners Group (+2,9%).

