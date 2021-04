Aktien Schweiz schließen trotz Erholung im Verlauf etwas leichter

ZÜRICH (Dow Jones)--Trotz einer deutlichen Erholung von den Tagestiefs im Handelsverlauf hat es der Leitindex SMI der Schweizer Börse am Freitag nicht mehr ganz in positives Terrain geschafft. Eine Mischung aus negativen US-Vorgaben, Gewinnmitnahmen und Zurückhaltung vor dem Wochenende hatten den SMI zunächst gedrückt, ehe dann von der Wall Street positive Signale in Form anziehender Indizes kamen, unterstützt von abermals robusten US-Konjunkturdaten.

Der SMI verlor 0,2 Prozent auf 11.201 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und sieben -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 54,62 (Donnerstag: 83,49) Millionen Aktien.

Tagesgewinner waren die zuletzt vor und unmittelbar nach dem Quartalsausweis am Donnerstag gedrückten Aktien der Credit Suisse (+2,2%). Beobachter sprachen von einer fälligen Gegenbewegung. Die Analysten von Barclays sprachen nach dem milliardenschweren Debakel des Hedgefonds Archegos bei Credit Suisse von einer Kaufgelegenheit für Mutige, nachdem das Papier seit Jahresbeginn rund 20 Prozent an Wert eingebüßt habe.

Lafargeholcim (+0,4%) verdiente im ersten Quartal dank stärkerer Verkäufe in allen Märkten deutlich mehr, der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern des Baustoffherstellers mehr als verdoppelte sich auf 528 Millionen Franken. Zudem hob das Unternehmen den Ausblick an. Analysten lobten die Zahlen zwar, Berenberg bemerkte aber auch, dass der Konsens eine kleine Anhebung des Ausblicks bereits beinhaltet habe.

Bei Nestle hagelte es nach den starken Geschäftsergebnissen vom Vortag zwar positive Analystenkommentare, der Kurs kam trotzdem um 0,3 Prozent zurück. Hier dürften nach dem Vortagesplus Gewinne mitgenommen worden sein.

Am Ende des SMI rangierten Roche (-1,1%) und Lonza (-1,0%). Lonza hatte eine Investition von 200 Millionen Franken zum Ausbau der Kapazitäten angekündigt. Neben Roche schloss auch das andere Pharmaschwergewicht Novartis 0,6 Prozent niedriger. Angesichts der kursierenden Konjunturzuversicht dürften die als defensiv geltenden Pharmaaktien nicht gesucht gewesen sein.

April 23, 2021 11:57 ET (15:57 GMT)