Aktien Schweiz schließen trotz Zollstreits etwas fester

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag mit leichten Aufschlägen geschlossen und dabei deutlich über den Tagestiefs aus dem frühen Geschäft. Die Börsen in Europa steckten die neuen US-Zöllankündigungen erstaunlich locker weg. US-Präsident Donald Trump hatte zunächst Zölle auf alle US-Stahl- und Aluminiumimporte in Höhe von 25 Prozent angekündigt werden, weitere Zollverlautbarungen sollen bald folgen. "Der Markt ist etwas ermüdet von den ständigen Ankündigungen", sagte ein Händler. Auch bei der ersten Präsidentschaft sei Trump nach Gegenmaßnahmen der EU verhandlungsbereit gewesen und das Thema abgemildert worden. Zudem exportiert die Schweiz laut UBS vor allem Pharmaprodukte in die USA.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 12.628 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 16,46 (zuvor: 19,56) Millionen Aktien. Im Parmasektor legten Roche (+0,6%) und Novartis (+0,1%) leicht zu, womit auch Anleger in der Schweiz auf die Zollandrohungen relativ gelassen regierten. Bernstein hatte sich positiv zu Roche geäußert. Sandoz gewannen gar 1,1 Prozent.

Laut Vontobel fällt die Nachfrage nach einigen Luxusmarken trotz Branchenproblemen weiterhin stark aus, europäische Luxusunternehmen könnten potenzielle US-Zölle mit Preiserhöhungen begegnen. Richemont schlossen 0,5 Prozent fester, Swatch verloren allerdings nach einem negativen Kommentar von Berenberg 0,6 Prozent.

Vor der Veröffentlichung ihres Zahlenausweises legten die Titel des Warenprüfkonzerns SGS um 2,3 Prozent zu. Adecco (-0,5%) wurden von der Deutschen Bank abgestuft. Personalvermittlungsmärkte würden durch die zunehmende politische und makroökonomische Unsicherheit in Europa beeinträchtigt und sähen sich zudem nun mit der Möglichkeit konfrontiert, dass die von den USA eingeführten Zölle die Aussichten auf eine rasche Erholung dämpften, stellte Analyst Steve Woolf fest.

Citi senkte die Aktie von Julius Bär, der Kurs stagnierte. Unter den weiteren Nebenwerten sanken Santhera Pharmaceuticals um 0,2 Prozent. Hier findet ein Wechsel auf dem CFO-Posten statt.

February 10, 2025 11:42 ET (16:42 GMT)