Aktien Schweiz schließt vor US-Daten wenig verändert

ZÜRICH (Dow Jones)--Am schweizerischen Aktienmarkt hat sich am Donnerstag nicht viel getan. In der jüngsten Zeit dünnten sich die Umsätze aus, weil Marktteilnehmer den Sommerurlaub dem Börsengeschehen vorziehen. Im Vorfeld der zum Wochenschluss anstehenden wichtigen US-Arbeitsmarktdaten hielten sich Anleger zurück, Händler sprachen von einem orientierungslosen Handel. Die Daten könnten Aufschluss darüber liefern, in welcher Verfassung sich die US-Konjunktur befindet und welche zinspolitischen Schlussfolgerungen die US-Notenbank daraus ziehen könnte. Der SMI legte 0,2 Prozent auf 11.203 Punkte zu. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 30,52 (zuvor: 26,93) Millionen Aktien.

Gebremst wurde die eidgenössische Börse von Schwäche der defensiven Schwergewichte Roche (-1,0%) und Novartis (-0,6%). Gesucht waren dagegen Finanzwerte: So stiegen UBS, Partners Group und Credit Suisse zwischen 1,7 und 2,4 Prozent. Laut einem Bloomberg-Bericht stehen bei der Credit Suisse Tausende Stellen auf der Streichliste. In Frankreich hatte sich die Reihe starker Geschäftszahlen unter Finanzinstituten fortgesetzt. Diesmal lieferte Credit Agricole einen überzeugenden Geschäftsbericht ab, die den Sektor stützten.

Swiss Re (+0,5%) lancierte ein neues versicherungsgebundenes Anlageberatungsgeschäft. Die Ratingagentur S&P Global bestätigte indes die Bonitätseinstufung des Rückversicherers mit "AA-", die Ausblick blieb aber negativ. Adecco gaben nach Zahlenausweis 3,3 Prozent ab. Das Unternehmen hatte nach Steuern im zweiten Quartal nur noch gut halb so viel verdient wie in der Vorjahresperiode. Der Personaldienstleister will nun die Produktivität steigern. "Der Mangel an Arbeitskräften dürfte den Personalvermittlern aber zunehmend zu schaffen machen", warnte ein Händler.

Licht und Schatten offenbarten die Geschäftszahlen der Swisscom. Laut Citi-Analysten trafen diese die Markterwartungen. Den Ausblick habe der Telekommunikationskonzern bekräftigt, doch könnte es hier noch zu Anpassungen kommen, wenn der Streit mit der Weko über den Ausbau des Glasfasernetzes beigelegt sei. Der Kurs gab 0,1 Prozent nach. Die finalen Geschäftszahlen von VAT ließen den Kurs um 1,1 Prozent steigen. Allerdings liefen Technologiewerte europaweit nicht schlecht, AMS-Osram zogen um 1,2 Prozent an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/jhe

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2022 11:48 ET (15:48 GMT)