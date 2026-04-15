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Aktien Schweiz schwach - Nestle "ex"

20.04.26 18:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
44,75 CHF -1,25 CHF -2,72%
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Geberit AG (N)
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Holcim AG
72,36 CHF -1,68 CHF -2,27%
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187,35 CHF 1,70 CHF 0,92%
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Lonza AG (N)
526,00 CHF -17,40 CHF -3,20%
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76,80 CHF -2,22 CHF -2,81%
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Sika AG
152,15 CHF -5,05 CHF -3,21%
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Swisscom AG
660,50 CHF 10,00 CHF 1,54%
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Am Schweizer Aktienmarkt sind am Montag die satten Kursgewinne vom Freitag großenteils wieder verlorengegangen. Hatte am Freitag noch die Nachricht über die Öffnung der Straße von Hormus für Kauflaune gesorgt, ging es mit der Meldung über die bereits wieder gesperrte Meerenge wieder abwärts. Angesichts der neuen Nachrichtenlage zogen die Ölpreise wieder an, blieben aber deutlich unter den jüngsten Hochs. Das schürte wieder Inflationssorgen.

Mit Blick auf die insgesamt dennoch eher moderate Reaktion bei den Ölpreisen und an den Aktienmärkten hieß es, offenbar setzten die Marktteilnehmer überwiegend weiter auf eine baldige diplomatische Lösung, obwohl unklar sei, ob die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran wieder aufgenommen würden. Dazu endet am Dienstag die vereinbarte Waffenstillstandsfrist.

Der SMI grenzte nach einer kleinen Schlussrally das Minus noch ein. Am Ende des Tages verlor er 1,1 Prozent auf 13.284 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und 6 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 25,59 (Freitag: 31,44) Millionen Aktien.

Nach unten gezogen wurde der SMI unter anderem vom Schwergewicht Nestle. Die Aktie verlor 2,8 Prozent bzw. 2,22 Franken. Allerdings wurde das Papier ex Dividende gehandelt. Der Lebensmittelriese schüttete 3,10 Franken aus.

Stärkere Einbußen verzeichneten auch Aktien zyklischer Unternehmen. Amrize kamen um 2,7 und Lonza um 3,2 Prozent zurück. Geberit und Sika büßten 3,0 bzw 3,2 Prozent ein, Holcim 2,3 Prozent.

Tagessieger waren die als weniger zyklisch geltenden Swisscom mit einem Zugewinn von 1,5 Prozent. Kühne+Nagel stiegen um 0,9 Prozent. Logistiker gelten als Profiteure der neuerlichen Sperrung Straße von Hormus, weil dies steigende Frachtraten zur Folge haben dürfte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2026 12:01 ET (16:01 GMT)

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17.04.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
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27.03.2026Nestlé Equal WeightBarclays Capital
25.03.2026Nestlé NeutralUBS AG
25.03.2026Nestlé HoldDeutsche Bank AG
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24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

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