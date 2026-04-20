Aktien Schweiz schwach - Schwergewichte bremsen SMI aus

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag schwach tendiert und damit die Verluste vom Vortag ausgedehnt. Im europäischen Kontext schnitt der Leitindex SMI mit einem Abschlag von 1,1 Prozent auf 13.134 Punkte in der hinteren Hälfte ab, wenngleich es auch an den meisten Nachbarbörsen nach unten ging. An den Börsen herrschte gespanntes Warten auf Neuigkeiten zu den US-iranischen Friedensverhandlungen, zumal am Mittwoch die vereinbarte Waffenruhe endet. Vor diesem Hintergrund machte sich Vorsicht breit, zumal aus beiden Lagern in erster Linie markige Kommentare und Drohungen zu hören waren. Zuletzt gab es aber immerhin Signale, dass die Gespräche in Pakistan überhaupt fortgesetzt werden. Die Ölpreise blieben in dieser Gemengelage erhöht.

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Im SMI gab es 15 Kursverlierer und 5 -gewinner. Umgesetzt wurden 20,61 (Montag: 25,59) Millionen Aktien.

Für Druck auf den SMI sorgten die beiden Pharmaschwergewichte Novartis und Roche. Sie gaben um 1,8 bzw. 1,2 Prozent nach, wobei europaweit Pharmaaktien keinen guten Tag hatten. Mit Nestle lag ein weiteres Schwergewicht schwach im Markt, die Aktie verbilligte sich um 1,9 Prozent. Ganz am Ende rangierten mit einem Minus von 2,9 Prozent Lonza. Sie hatten schon am Vortag nachrichtenlos zu den größeren Verlierern gehört.

Für Richemont ging es um 1,2 Prozent nach unten, in der zweiten Reihe für Swatch um 0,5 Prozent nach oben. Die Gesamtexporte von Schweizer Uhren fielen nach neuen Daten im März um 1 Prozent, während sie im gesamten ersten Quartal um 1,4 Prozent gestiegen sind. Der Krieg im Nahen Osten habe sich noch nicht in den gesamten Exportzahlen niedergeschlagen, aber die lokale Nachfrage sehe bereits fragil aus, so ein Analyst.

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SMI-Tagessieger waren Kühne+Nagel, die um weitere 1,5 Prozent zulegten. Die Aktie des Logistikers profitiert von steigenden Frachtraten vor dem Hintergrund der Lage im Nahen Osten, unter anderem mit dem Gezerre um die Öffnung oder Schließung der Straße von Hormus.

Sehr gut lagen auch UBS im Markt. Die Bankaktie verteuerte sich um 0,8 Prozent bzw. um 0,25 Franken. Sie holte damit den heutigen Dividendenabschlag von 0,55 Franken mehr als auf.

Huber & Suhner legten um 2,3 Prozent zu. Der Komponentenentwickler hatte mitgeteilt, die bereits enge Zusammenarbeit mit Microsoft Azure Fiber mit weiteren Investitionen in die Produktionskapazitäten zu verstärken.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 21, 2026 12:06 ET (16:06 GMT)