Aktien Schweiz schwächer - Abgaben bei Index-Schwergewichten belasten

DOW JONES--Auch zur Wochenmitte hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel mit einem Minus beendet und damit die negative Tendenz fortgesetzt. Vor allem die Abgaben bei den Index-Schwergewichten Novartis und Roche drückten den Markt nach unten, die jeweils 1,3 Prozent verloren. Nestle schlossen unverändert. Händler sprachen aber auch von einer abwartenden Haltung. Die Investoren hätten auch im Hinblick auf die anstehenden Notenbank-Sitzungen zurückhaltend agiert. Am Donnerstag steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda, kommende Woche dann die US-Notenbank wie auch die Bank of England. Dazu kommen am Donnerstag Inflationsdaten aus den USA.

Wer­bung Wer­bung

Die Federal Reserve dürfte die Zinsen um 25 Basispunkte senken. Sogar ein großer Zinsschritt um 50 Basispunkte wird am Markt nicht gänzlich ausgeschlossen. Die stärker als erwartet ausgefallene Abwärtsrevision der US-Beschäftigungszahlen für die zwölf Monate bis März vom Vortag deutet darauf hin, dass eine mögliche Abkühlung des Arbeitsmarktes bereits stattgefunden haben könnte, bevor Präsident Donald Trump im April umfassende Importzölle ankündigte.

Der SMI reduzierte sich um 0,5 Prozent auf 12.217 Punkte. Bei den 21 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 13,88 (zuvor: 15,96) Millionen Aktien. Der SMI umfasst bis zur nächsten Indexüberprüfung im September 21 statt 20 Aktien, nachdem Holcim sein Nordamerikageschäft unter dem Namen Amrize abgespalten hat.

Bei den Einzelwerten legten Baloise um 1,1 Prozent zu. Der Versicherer meldete einen Gewinnanstieg vor der Fusion mit dem Konkurrenten Helvetia. Baloise verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Nettogewinn von 275,9 Millionen Franken, was einem Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg im Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen um 86 Prozent auf 228,7 Millionen Franken.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2025 11:41 ET (15:41 GMT)