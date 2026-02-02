DAX24.672 -2,4%Est505.992 -2,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +6,2%Nas22.737 +0,3%Bitcoin58.997 +5,6%Euro1,1698 -0,7%Öl77,03 +6,2%Gold5.304 +0,5%
Aktien Schweiz schwächer - Eskalation des Iran-Konflikts belastet

02.03.26 17:50 Uhr
DOW JONES--Die Eskalation des Iran-Konflikts hat am Montag auch den schweizerischen Aktienmarkt belastet. Der SMI verlor 1,3 Prozent auf 13.834 Punkte, nachdem am Wochenende die USA und Israel Ziele im Iran angegriffen hatten und der Iran daraufhin mit Vergeltungsschlägen gegen Israel und andere Länder der Region reagierte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 29,31 (zuvor: 39,58) Millionen Aktien.

Zusätzlicher Druck kam von der Währungsseite, denn der als Fluchtwährung in Krisenzeiten gefragte Schweizer Franken wertete auf. Das belastete vor allem die Aktien exportorientierter Unternehmen, deren Produkte sich auf dem Weltmarkt verteuerten. Darunter waren die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont, die mit einem Minus von 5,7 Prozent größter Kursverlierer im SMI waren. In der zweiten Reihe ging es für Swatch um 6,5 Prozent nach unten. In einem von geopolitischen Spannungen geprägten Umfeld sinkt häufig auch die Nachfrage nach Luxusgütern.

Gegen die negative Tendenz stemmten sich die Aktien des Logistikers Kühne + Nagel, die um 1,5 Prozent zulegten. Das Unternehmen könnte profitieren, wenn die Schifffahrtsroute über die Straße von Hormus längere Zeit blockiert wäre. Reedereien müssten Umwege nehmen, was die Frachtraten erhöhen würde.

Besser als der Markt hielten sich auch die als defensiv geltenden Swisscom-Aktien, die um 0,6 Prozent nachgaben, und Logitech mit minus 0,2 Prozent. Logitech waren in jüngster Zeit stark von KI-Sorgen belastet worden, so dass hier viel Negatives eingepreist sein dürfte. Widerstandskraft bewiesen auch Amrize (kaum verändert).

Die SMI-Schwergewichte konnten sich derweil dem Verkaufsdruck nicht entziehen. Nestle verbilligten sich um 0,9 Prozent, Novartis um 0,4 Prozent und Roche um 1,1 Prozent.

Die Aktien von Flughafen Zürich (-3,3%) wurden von den Einschränkungen des Flugverkehrs im Nahen Osten als Folge der Militärschläge belastet. Der Kurs von Avolta, einem Betreiber von Duty-Free-Läden, gab um 6,5 Prozent nach.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 11:51 ET (16:51 GMT)

