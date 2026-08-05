DAX 26.331 -0,2%ESt50 6.534 -0,3%MSCI World 4.996 -0,2%Top 10 Crypto 8,10 -3,2%Nas 26.581 +0,5%Bitcoin 54.917 -0,3%Euro 1,1536 -0,0%Öl 88,7 -0,2%Gold 4.424 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien Schweiz schwächer - Kühne + Nagel sehr fest

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alcon AG
62.76 EUR -3.30 EUR -5.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Clariant AG (N)
11.24 EUR 0.61 EUR 5.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
213.60 EUR 2.10 EUR 0.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
84.56 EUR -1.07 EUR -1.25 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
132.30 EUR -3.36 EUR -2.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Richemont
207.10 EUR -5.50 EUR -2.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Schwächer hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Mittwoch beendet. Die positive Eröffnung der US-Börsen am Nachmittag (MESZ) verpuffte. Die Wall Street war mit Kursgewinnen in den Handel gestartet, nachdem Verbraucherpreisdaten exakt die Erwartungen von Ökonomen getroffen und starke Zahlen aus dem Technologiesektor den KI-Optimismus wiederbelebt hatten. Allerdings gibt es bei der Beendigung des Nahostkonflikts noch keine Fortschritte, was zur Vorsicht der Anleger beigetragen haben dürfte. Es war wenig hilfreich, dass US-Präsident Donald Trump über seinen Social-Media-Kanal Truth Social verlauten ließ, die USA hätten die totale Kontrolle über die Straße von Hormus, und der Iran könne nichts dagegen tun.

Werbung

Der SMI verlor 0,9 Prozent auf 14.449 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 18,98 (zuvor: 18,04) Millionen Aktien.

Gewinnmitnahmen drückten Alcon um 3 Prozent. Die Aktien des Augenheilkundespezialisten hatten am Dienstag von starken Geschäftszahlen profitiert. Auch die Aktien des Luxusgüterkonzerns Richemont (-3,2%) standen auf den Verkaufslisten ganz oben.

Anleger stießen ferner die Aktien der SMI-Schwergewichte Nestle (-1,4%), Novartis (-1,3%) und Roche (-0,9%) ab.

Werbung

Die Aktien des Logistikkonzerns Kühne + Nagel (+3%) führten den SMI an. Sie dürften von der andauernden Blockade der Straße von Hormus profitiert haben, der zum Transport von Gütern auf Ausweichrouten zwingt.

In der zweiten Reihe profitierten Clariant mit einem Plus von 3,9 Prozent von positiven Analystenkommentaren. Unter anderem hatte Berenberg die Clariant-Aktie auf "Buy" von "Hold" hochgestuft.

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 11:59 ET (15:59 GMT)

Aktuelle Nestlé Aktie News

Werbung

Nestlé Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
05.08.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
27.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
23.07.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.