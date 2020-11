Aktien Schweiz sehr fest - Finanzwerte gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den kräftigen Verlusten der Vorwoche hat der schweizerische Aktienmarkt am Montag Boden gutgemacht. Unterstützung kam von überzeugenden Einkaufsmanagerindizes aus dem In- und Ausland.

Der SMI gewann 2,1 Prozent auf 9.792 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 52,85 (zuvor: 62,62) Millionen Aktien.

Weit oben auf der Kaufliste standen die Finanzwerte, die im bisherigen Jahresverlauf unterdurchschnittlich gelaufen sind. Die Großbanken CS Group und UBS gingen 3,2 und 3,4 Prozent höher aus dem Handel. Die Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich gewannen zwischen 2,0 und 3,7 Prozent. Partners Group führten mit einem Kursgewinn von 4,7 Prozent den SMI an.

Das zweitgrößte Plus im Index verbuchten Lafargeholcim mit 4,4 Prozent. Der Zementhersteller hatte am Freitag Quartalszahlen vorgelegt und dabei die Prognose für den Cashflow angehoben. Neben Anschlusskäufen aufgrund positiver Analystenkommentare zu den Zahlen dürften auch Spekulationen auf ein weiteres Konjunkturpaket nach der Präsidentschaftswahl in den USA die Aktie getrieben haben. Aktien des Bausektors lagen auch im übrigen Europa mit an der Spitze der Gewinner.

Gesucht waren auch die SMI-Schwergewichte: Nestle, Novartis und Roche stiegen um 1,4 Prozent, 2,3 und 2,9 Prozent.

