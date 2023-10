Aktien Schweiz sehr fest - UBS mit Bankensektor nach oben

ZÜRICH (Dow Jones)--Mit einem deutlichen Plus hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel beendet. Nachdem sich bislang kein arabischer Staat mit den Hamas-Terroristen solidarisch erklärte, ging die Hoffnung um, dass eine Ausweitung des Konflikts ausbleiben wird. Womit auch die Ölpreise nicht weiter zulegen dürften. Nach dem kräftigen Plus von zwischenzeitlich gut 5 Prozent am Vortag gaben die Notierungen für WTI und Brent nun um bis zu 0,9 Prozent nach.

Stützend für die Stimmung am Aktien- und am Rentenmarkt wirkten auch tendenziell taubenhafte Aussagen von US-Notenbankern. Demnach wird der erfolgte kräftige Anstieg der Langfristzinsen als ausreichend gewertet, um die Inflation zu bremsen. Zudem legten am US-Anleihemarkt die Notierungen deutlich zu - die Renditen reduzierten sich entsprechend.

Der SMI verbesserte sich um 1,7 Prozent auf 11.002 Punkte und schloss damit erstmals seit Ende September wieder über der Marke von 11.000 Punkten. Alle 20 SMI-Werte beendeten den Handel mit Aufschlägen. Umgesetzt wurden 16,89 (Montag: 16,11) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten waren vor allem konjunktursensitive Werte gesucht. Die Aktien von Richemont, Givaudan und Holcim führten die SMI-Gewinnerliste mit Aufschlägen zwischen 3,1 und 3,9 Prozent an. Bei Richemont sprachen Marktteilnehmer auch von einer deutlichen Erholung von den Vortagesverlusten.

Für die Aktien der UBS ging es um 1,4 Prozent nach oben. Der europäische Banken-Index verbesserte sich um 2,4 Prozent. Am Freitag werden die US-Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo ihre Quartalszahlen vorlegen. Die Zinserträge könnten im Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent gestiegen sein.

Die Titel der defensiven Index-Schwergewichte Roche, Novartis und Nestle, die am Vortag den Markt gestützt hatten, blieben nun mit Gewinnen zwischen 0,7 und 1,9 Prozent teils etwas hinter dem Gesamtmarkt zurück.

