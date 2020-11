Aktien Schweiz sehr fest - Wetten auf neues US-Konjunkturpaket

ZÜRICH (Dow Jones)--Die schweizerischen Aktien haben am Dienstag ihren Anstieg fortgesetzt und dabei erneut kräftige Gewinne eingefahren. Anleger setzten am Tag der Präsidentschaftswahl in den USA darauf, dass danach dort endlich ein neues Konjunkturpaket aufgelegt wird, unabhängig vom Ausgang der Wahl. Die Corona-Pandemie und der Terroranschlag in Wien traten darüber in den Hintergrund.

Der SMI gewann 2,2 Prozent auf 10.004 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 65,37 (zuvor: 52,85) Millionen Aktien.

Angeführt wurde der SMI von den Aktien der Großbanken CS Group (plus 4,8 Prozent) und UBS (plus 5,8 Prozent), die von wieder etwas gestiegenen Anleihezinsen profitierten. Als Nutznießer höherer Zinsen rückten auch die Aktien der Versicherer Swiss Life, Swiss Re und Zurich um 2,0 bis 3,3 Prozent vor.

Unter den Konjunkturzyklikern verbesserten sich Lafargeholcim um 3,7 Prozent, gestützt von Spekulationen auf höhere US-Infrastrukturausgaben. Richemont und Swatch schlossen 3,5 und 3,6 Prozent höher. Swatch wurden zusätzlich gestützt davon, dass die UBS die Titel auf "Neutral" von "Sell" hochgestuft hatte.

Das als defensiv geltende SMI-Schwergewicht Nestle verbuchte ein Plus von 1,9 Prozent. Andere defensive Werte wie Givaudan (plus 0,7 Prozent), Roche (plus 1,1 Prozent) oder Swisscom (plus 0,5 Prozent) blieben jedoch hinter dem breiten Markt zurück.

In der zweiten Reihe gewannen Adecco 5,6 Prozent. Der Personaldienstleister hatte überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt. Die Zahlen des Betreibers von Duty-Free-Läden Dufry waren nicht so schlecht wie befürchtet, auch wenn das Unternehmen aufgrund der Reisebeschränkungen einen drastischen Umsatzrückgang verzeichnete. Die Aktie stieg um 5,1 Prozent.

