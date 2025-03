Aktien Schweiz sehr schwach - Novartis und Roche Tagesverlierer

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nachdem sich die Börse in Zürich am Montag den teils sehr kräftigen Abschlägen an den Nachbarbörsen noch entziehen konnte, kam sie am Dienstag unter die Räder. Der SMI verlor 2,5 Prozent auf 12.692 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und 2 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 26,53 (Montag: 28,41) Millionen Aktien.

Größter Verlierer war mit Novartis eines der Schwergewichte. Der Kurs gab um 5,6 Prozent nach. Zwar wurden Novartis ex Dividende gehandelt, der Kurs gab aber um 5,68 Franken nach, während die Dividende nur 3,50 Franken betrug. Mit Roche (-3,5%) und Nestle (-2,1%) fanden sich weitere schwer gewichtete Aktien unter den größten Verlierern, die am Montag trotz der schwachen Börsen in Europa noch zugelegt hatten.

Bei Kühne + Nagel (-3,5%) gingen fast alle Gewinne vom Vortag wieder verloren. Da hatten auch andere Aktien von Container-Reedern stark zugelegt, nachdem die im Jemen angesiedelte Milizenorganisation Huthi mit neuen Angriffen auf Seeziele gedroht hatte. Angriffe auf Containerschiffe hatten in der Vergangenheit einen Anstieg der Frachtkosten zur Folge gehabt.

Tagesgewinner waren ABB mit einem Plus von 1,3 Prozent. Der Technologiekonzern hatte eine Minderheitsbeteiligung am US-Unternehmen DG Matrix, einem Hersteller von Leistungselektronik mitgeteilt.

Partners Group verloren 1,7 Prozent und landeten im Mittelfeld der SMI-Aktien. Das Finanzunternehmen schnitte 2024 laut den Analysten von Vontobel besser ab als erwartet. Dabei hätten höhere erfolgsabhängige Gebühren schwächer als prognostizierte Managementgebühren ausgeglichen.

In der zweiten Reihe gewannen Galeinica 0,9 Prozent, Der Gesundheitskonzern wuchs 2024 erneut stärker als der Pharmamarkt und will dies im laufenden Jahr erneut schaffen.

