Aktien Schweiz setzen Erholung fort - Swatch-Aktie weiter gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Erholung am schweizerischen Aktienmarkt hat sich auch am Dienstag fortgesetzt. Damit wurden die deutlichen Verluste aus der Vorwoche weiter aufgeholt, was Händler als ein positives Zeichen werteten. "Wir haben die letzten Tage gesehen, dass Rücksetzer am Aktienmarkt schnell wieder Käufer anziehen", sagte ein Marktteilnehmer.

Auch stützte weiter die Hoffnung auf ein Konjunkturpaket in den USA, auch wenn ein Treffen von US-Präsident Joe Biden mit Senatoren der oppositionellen Republikaner noch keinen Durchbruch brachte. Die Gespräche seien jedoch positiv verlaufen, hieß es im Anschluss.

Zudem besteht die Hoffnung, dass die Pandemie mit den laufenden Impfungen, auch wenn diese noch nicht überall optimal laufen, überwunden wird und sich dann eine kräftige Konjunkturerholung im weiteren Jahresverlauf anschließt.

Der SMI verbesserte sich um 0,6 Prozent auf 10.804 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 41,47 (zuvor: 37,93) Millionen Aktien.

Bei den Einzelwerten gehörte erneut die Swatch-Aktie zu den Gewinnern und setzte damit ihre Aufwärtstendenz fort. Für die Titel ging es um 2,9 Prozent nach oben. Nach der Zahlenvorlage am vergangenen Donnerstag stützten hier weitere positive Analysten-Kommentare. Im Fahrwasser folgten die Papiere von Richemont mit einem Plus von 2,1 Prozent. Die Royal Bank of Canada (RBC) sieht den kurzfristigen Ausblick von Richemont von Unsicherheit überlagert, es gebe jedoch längerfristig positive Anzeichen. Die Einstufung "Outperform" wurde bestätigt.

Ebenfalls gesucht waren die Finanzwerte. Die Aktien von UBS, CS Group, Zurich Insurance und Swiss Re gewannen zwischen 1,0 und 2,5 Prozent. Dagegen fielen Givaudan nach Zahlen für 2020 um 1,6 Prozent. Das bereinigte Wachstum hat laut Jefferies auch im vierten Quartal 2020 trotz Störungen die mittelfristige Zielspanne von 4 bis 5 Prozent erreicht. Die Analysten gehen jedoch für das kommende Jahr nicht von einer Fortsetzung aus und senken die Prognose für den Gewinn 2021 um 3 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 02, 2021 11:49 ET (16:49 GMT)