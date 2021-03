Aktien Schweiz setzen Erholung fort - Swiss Life nach Zahlen gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat seine Erholungsbewegung auch am Dienstag fortgesetzt. Neben der Entspannung an den Anleihemärkten sorgte auch die Hoffnung auf eine baldige Verabschiedung des US-Konjunkturpakets im Volumen von 1,9 Billionen Dollar für Zuversicht, dass die Folgen der Coronavirus-Pandemie bald überwunden werden können. Der Senat könnte noch in dieser Woche über das Paket abstimmen, hieß es.

Der SMI gewann 1 Prozent auf 10.817 Punkte, nachdem es im Tageshoch schon bis auf 10.856 Punkte nach oben gegangen war. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursgewinner und zwei -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 48,18 (zuvor: 38,49) Millionen Aktien.

Gesucht waren unter anderem konjunktursensible Aktien. So ging es für die Papiere von ABB, Sika und Lafargeholcim zwischen 1,2 und 3,1 Prozent nach oben.

Positiv wurden die Zahlen des Versicherers Swiss Life (+1,6%) bewertet. Das operative Geschäft habe sich im zweiten Halbjahr stabil entwickelt. Die Anhebung der Dividende hatten die Analysten so nicht erwartet. Die Aussagen zum Ausblick werteten die Experten dahingehend, dass die 2021er Ziele erreichbar seien.

Für die Aktie der Credit Suisse (CS) Group ging es dagegen um 2,6 Prozent nach unten. Im Handel wurde auf die Zusammenarbeit der Bank mit Greensill verwiesen. Der Vermögensverwaltungsarm der Credit Suisse entschied bereits am Vortag, dass er Anlegern ab sofort nicht mehr erlaube, in die Greensill-Fonds zu investieren oder diese zu verkaufen. Ein Teil der Fonds sei "derzeit mit erheblichen Unsicherheiten hinsichtlich ihrer genauen Bewertung behaftet", hieß es in einer Mitteilung der Bank an die Anleger.

Die Aktien des Schokoladenherstellers Lindt & Sprüngli gewannen 3,3 Prozent. Zwar ist die Gewinnerwartung an das Gesamtjahr 2020 besonders beim EBITDA verfehlt worden, hieß es aus dem Handel. Gut seien aber die Marge und der Cashflow des Unternehmens ausgefallen. Entsprechend versüße Lindt Anlegern die Zahlen mit einem Aktienrückkaufprogramm von 750 Millionen Franken und einer auf 1.100 Franken erhöhten Dividende.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2021 11:42 ET (16:42 GMT)