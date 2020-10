Aktien Schweiz starten etwas fester in die Woche

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag etwas fester geschlossen. Der Markt blicke optimistisch in die Berichtssaison zum dritten Quartal, hieß es unter Händlern. Diese startet am Dienstag in den USA mit den Zwischenberichten der Großbanken JP Morgan und Citigroup. Tendenziell sei mit positiven Überraschungen bei den Quartalsbilanzen zu rechnen, hieß es weiter. Dazu habe sich der Markt auf einen Wahlsieg von Joe Biden in den USA mittlerweile eingestellt, was den US-Präsidentschaftswahlkampf als Unsicherheitsfaktor etwas aus dem Spiel nehme. Zudem scheine ein Konjunkturpaket in den USA weiter möglich.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 10.364 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 32,4 (zuvor: 34,3) Millionen Aktien. Mit der Erwartung guter Geschäftszahlen der US-Konkurrenz kletterten die Bankenwerte Credit Suisse und UBS um 0,9 bzw. 0,5 Prozent.

Mit einem Aufschlag von 1,4 Prozent stiegen Swiss Re noch deutlicher, obwohl die Analysten von Berenberg die Dividende in Gefahr sahen. Entscheidend für die Kursfindung war aber, dass der Rückversicherungskonzern eine Kooperation mit der Versicherungstochter des deutschen Automobilherstellers Daimler bei Automobil- und Mobilitätsversicherungen eingegangen ist. Dafür wurde ein neues Unternehmen namens Movinx gegründet.

Unter den Nebenwerten zogen Logitech um 1,4 Prozent an - gestützt von guten US-Branchenvorlagen. Zudem hatte sich Goldman Sachs positiv zum Sektor geäußert und das Kursziel für die Schweizer angehoben. Dufry stürzten dagegen um 12 Prozent ab. Titel aus dem Reisesektor wurden europaweit gemieden. Händler verwiesen zudem auf die beginnende Kapitalerhöhung. Basilea Pharmaceutica stiegen nach positiven Studienergebnissen um 0,7 Prozent. Nach Vorlage schwacher Geschäftszahlen ging es für die Titel des Messtechnikunternehmens Landis+Gyr um 6,4 Prozent nach unten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 12, 2020 11:49 ET (15:49 GMT)