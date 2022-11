Aktien Schweiz starten mit Abschlägen in die Woche

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit Abschlägen beendet. Belastet wurde der Index vor allem vom Schwergewicht Roche.

Der SMI verlor 1,1 Prozent auf 11.000 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 38,08 (zuvor: 61,34) Millionen Aktien.

Der Pharmakonzern Roche hat in einer Studie zu seinem Alzheimer-Kandidaten Gantenerumab die primären Endpunkte verfehlt, eine Verlangsamung des klinischen Krankheitsverlaufs wurde nicht erreicht. Die Aktie verlor 4,0 Prozent, konnte sich aber von zeitweise noch höheren Verlusten etwas erholen. Die Aktie des Wettbewerbers Novartis gab 0,3 Prozent nach. Novartis hat derweil in Singapur eine Produktionsanlage an den deutschen Impfstoffhersteller Biontech verkauft.

Die Aktie des dritten Schwergewichts, Nestle, konnte den SMI auch nicht auffangen. Die Aktie schloss kaum unverändert.

Sonova schlossen nach Vorlage von Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr 2022/23 um 1,4 Prozent niedriger. Der Hersteller von Hörgeräten hat zwar den Umsatz gesteigert, aber weniger verdient. Das Unternehmen erwartet nun, das untere Ende der prognostizierten Wachstumsspanne zu erreichen.

Bei den Bankenwerten rückten Credit Suisse 0,5 Prozent vor, UBS gaben unterdessen 0,7 Prozent nach. Gut hielten sich die Versicherungswerte. So stiegen Zurich Insurance um 0,7 Prozent. Swiss Life verbesserten sich um rund 1,0 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2022 11:48 ET (16:48 GMT)