Aktien Schweiz starten mit Aufschlägen in die Woche

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Montag mit Aufschlägen beendet. Positiv aufgenommen wurde zum einen die zweite Veröffentlichung des Einkaufsmanager-Index aus Europa. Er gilt als wichtigster Indikator für das BIP-Wachstum des Euroraums im ersten Quartal und deutet darauf hin, dass der Euroraum der Stagnation entfliehen kann. Mit Blick auf die Länder überzeugte Deutschland leicht, die italienischen Daten überraschten positiv und Spanien sogar deutlich. Zudem stützte der Sentix-Konjunkturindikator aus Deutschland die Stimmung, der im Mai erneut gestiegen ist und auch als Vorläufer für den Ifo-Index gilt. Die Erwartungskomponente ist erstmals seit Februar 2022 nicht mehr negativ.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 11.328 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,7 (zuvor: 16,37) Millionen Aktien.

Tagessieger waren Logitech. Die Aktie legte um 2,4 Prozent zu. Technologiewerte waren europaweit gesucht. Daneben zeigten sich vor allem Versicherungswerte mit deutlichen Aufschlägen. So gewannen Zurich Insurance 1,6 Prozent, Swiss Life 1,5 Prozent und Swiss Re 2,0 Prozent.

Für die Aktie des Index-Schwergewichts Nestle ging es indessen um 0,4 Prozent nach unten. Der Lebensmittelkonzern hat es in einem Werk in Kanada mit einem Arbeitskampf zu tun. Hunderte Beschäftigte in dem Werk in Toronto haben am Wochenende die Arbeit niedergelegt. Man strebe weiter einen Tarifvertrag an, der sicherstellt, dass das Werk in einem zunehmend schwierigen Umfeld wettbewerbsfähig bleibt, so Nestle.

Bei den Pharmariesen stiegen Roche um 0,6 Prozent, Novartis hinkte mit Aufschlägen von 0,2 Prozent hinterher.

Die Berichtssaison legte zu Wochenbeginn eine Pause ein. Am Dienstag stehen dann die Erstquartalszahlen von UBS auf der Agenda. Die Titel gewannen im Vorfeld 1,3 Prozent. Zahlen wird morgen auch Geberit (+1,8%) vorlegen.

